Служба безпеки України (СБУ) затримала агентів Федеральної служби Росії (ФСБ - ред.), які збирали розвіддані про волонтерів та посадовців міжнародних організацій в Україні у Києві, Дніпрі та Одесі.

Як повідомляє пресслужба СБУ, російська спецслужба дистанційно завербувала столичного адвоката, щоб встановити адреси перебування, номери авто і маршрути руху вказаних осіб. До злочинної діяльності він залучив декількох спільників з трьох регіонів України.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

“За вказівкою окупантів фігуранти приховано стежили за “об’єктами”, у тому числі з використанням оптичних приладів”, - йдеться в дописі СБУ у вівторок, 7 січня.

Так, наприклад, резидент (керівник) агентурної групи періодично облаштовував “спостережні пункти” з біноклем на дахах будинків навпроти офісів посадовців міжнародних організацій та волонтерів, додають правоохоронці.

Більше по темі СБУ затримала чергових диверсантів на Київщині та Волині Росія вкотре вербує українську молодь для вчинення підпалів авто ЗСУ та об’єктів Укрзалізниці.

Він збирав та узагальнював інформацію від усіх учасників групи та у вигляді єдиного звіту надсилав її своєму російському куратору, співробітнику ФСБ.

СБУ своєчасно затримала у Києві керівника агентурної групи та його спільників. Під час розслідування встановлено, що вони також коригували ракетні удари по оборонних заводах та енергооб’єктах України.

Advertisement

Під час обшуків у затриманих було вилучено 15 мобільних телефонів, які вони використовували для зашифрованого зв’язку з росіянами, а також оптику і носії з доказами злочинної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб.

Зловмисники знаходяться під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Розслідування триває, вживаються заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників ворожого осередку.

Advertisement

Минулого тижня Kyiv Post повідомляв, що СБУ та Національна поліція ліквідували нові схеми ухилення від мобілізації, які діяли на заході та півдні України.

Затримано шістьох організаторів незаконних схем.

Зловмисники продавали фіктивні довідки про інвалідність або допомагали ухилянтам нелегально перетнути кордон. Вартість “послуг” становила від 5 до 15 тисяч доларів.