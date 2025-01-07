Український пілот на винищувачі F-16 збив шість російських крилатих ракет за один бойовий виліт, повідомив очільник управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Український пілот встановив рекорд зі збиття ракет − подробиці

Це сталося 13 грудня під час масованої ракетно-дронової атаки Росії.

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Пілот використав чотири ракети класу “повітря-повітря” та авіаційну гармату, щоб знищити цілі. Дві ракети було збито саме з гармати, хоча раніше українські пілоти вчилися цьому лише на тренажерах у США.

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Це перший випадок в історії, коли F-16 збив стільки крилатих ракет за один виліт.

“Героя зустрічають оплесками та оваціями на аеродромі: це і колеги-пілоти, і техніки, які готують борти до вильоту. Не приховували емоцій і в керівництві Повітряних сил на пунктах управління. Приємно здивовані були й американці за океаном, дізнавшись, як працюють їх підопічні”, − зауважив Ігнат.

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