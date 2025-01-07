В Україні під час боїв проти росіян загинув 26-річний доброволець з Шотландії Джордан Маклаклен, пише BBC із посиланням на родину добровольця.

Хто такий Джордан Маклаклен?

Він служив медиком на передовій у лавах Збройних сил України.

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Маклаклен приєднався до ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Загинув у бою з росіянами у п’ятницю, 3 січня.

Фото: сім'я Джордана Маклаклена

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“Джордан був веселим сином, братом, онуком... і другом для багатьох, і його буде дуже не вистачати всім, хто його знав”, − заявила родина загиблого.

Сім’я Маклаклена пишається його бажанням допомагати іншим. Міністерство закордонних справ Великої Британії наразі з’ясовує обставини загибелі шотландця.

В Україні на фронті загинув ще один доброволець

В Україні під час боїв з росіянами загинув фінський боєць-доброволець Алексі Лісандер. У віці 18 років він вступив до Французького іноземного легіону. До України приїхав невдовзі після початку повномасштабної війни.

У кінці жовтня стало відомо, що на війні в Україні загинув ще один грузинський доброволець Мамука Кекелія.

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Дані про загибель Кекелії поширили його друзі.

Раніше, в серпні, на фронті також загинув грузинський доброволець Віктор Кіпрітіді, який воював на боці Сил Оборони.