У 2024 році сума виданих кредитів за програмою пільгового іпотечного кредитування єОселя збільшилася на 65% порівняно з попереднім роком.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

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Хто отримав найбільше кредитів на житло за програмою єОселя

У 2024 році спостерігається значне зростання попиту на програму “єОселя”.

Кількість укладених договорів та обсяг виданих кредитів збільшилися відповідно на 45% та 65% порівняно з попереднім роком.

За словами першої віцепрем’єр-міністерки України – міністерки економіки України Юлії Свириденко, у 2024 році понад 8500 родин українців взяли кредити на придбання житла за програмою єОселя на загальну суму понад 14,6 млрд грн.

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Загалом за весь час дії програми вже 14 840 родин отримали пільгові кредити на суму понад 24 млрд грн.

Зазначається, що найбільше кредитів отримали військовослужбовці та правоохоронці - 49% (4 165 осіб), громадяни, що не мають власного житла - 27% (2 310 осіб) та медики - 8% (653 особи).

Найбільше позичальників єОселі – це громадяни віком 26-35 років (43,5%) та 36-45 років (34,1%). Чоловіків серед позичальників – 65%, жінок – 35%.

Торік середня вартість придбаної нерухомості становила 2,4 млн грн, а середня площа – 56,5 кв. м.

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За регіонами найбільше кредитів видано у Київській області та місті Києві – 2 338 та 1 869 відповідно. Також 559 кредитів видано у Львівській області, 442 – в Одеській, 378 – в Івано-Франківській області.

Кому найчастіше схвалюють кредити за програмою єОселя

За даними Опендатабот, найбільшу середню суму кредиту у 2024 році отримали науковці – 1,83 млн грн, а найменшу – педагоги – 1,43 млн грн.

Найбільше кредитів видали військовослужбовцям – 3 229 (29% від загальної кількості) та поліцейським – 2 433 (22%).

У серпні минулого року програма пільгової іпотеки стала доступною для всіх громадян.