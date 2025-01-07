З тимчасово окупованих територій вдалося повернути трьох дітей — 17-річного юнака та двох малолітніх хлопчиків.

Дітей повернули у межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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З російської окупації повернули ще трьох дітей із родинами

“Молода мама, яка через війну була змушена покинути Україну, довгий час жила в розлуці зі своїми маленькими синами, не в змозі самостійно забрати їх з ТОТ. Завдяки зусиллям рятувальної місії, родина возз’єдналася, і тепер діти перебувають у безпеці”, - зазначив Єрмак.

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17-річний хлопець зазнав переслідувань, численних допитів і погроз через свою проукраїнську позицію та допомогу Збройним Силам України.

Наразі підліток у безпеці, отримує необхідну підтримку та готується до навчання.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що молода жінка, яка через війну була змушена залишити Україну, була розлучена зі своїми двома маленькими синами, які залишалися на ТОТ в Донецькій області у батька.

«Вона не мала змоги самотужки повернути собі дітей, тож звернулася до нашого Офісу. Їй вдалося допомогти: дітей евакуювали з окупованої території та возз’єднали з мамою. Сьогодні ця родина разом, у безпеці, і робить перші кроки до загоєння ран війни», - зазначив Лубінець.

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Він закликав батьків у разі зникнення дитини обов’язково повідомляти про цей факт Національну поліцію України за номером 102.

«Якщо ж Ви переконані, що дитину депортували на РФ, чи вона перебуває на ТОТ, то окрім поліції варто повідомити й нас — Офіс омбудсмена», - додав Лубінець.

Повернення українців із Росії та ТОТ України − що відомо

9 грудня в Україну повернули ще одну дитину у межах ініціативи Президента Зеленського Bring Kids Back UA та завдяки партнерам Української мережі за права дитини.

6 листопада в Офісі Омбудсмена відбулася зустріч з родинами цивільних українців, які перебувають у російському полоні.

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Україна повернула з тимчасово окупованих територій і Росії вже 1003 дитини.

3 листопада уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна хоче отримати від Росії списки усіх українських військовополонених, яких РФ готова терміново повернути.

Канада запровадила пакет санкцій проти Росії через депортацію українських дітей та інших цивільних громадян.

24 жовтня з тимчасово окупованої території Херсонської області повернули трирічну дівчинку з родиною.