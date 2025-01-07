З дна Фінської затоки підняли на поверхню якір танкера Eagle S, який підозрюється у пошкодженні підводного кабелю, повідомляє Yle.

Якір танкера Eagle S знайшли у Фінській затоці

Якір було піднято за допомогою сучасного шведського рятувального судна HMS Belos, яке з 5 січня бере активну участь у пошуково-рятувальних операціях у Фінській затоці.

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Піднятий якір перебуває тепер у розпорядженні фінських експертів, які незабаром розпочнуть його детальне дослідження.

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Національне бюро розслідувань (NBI) Фінляндії підозрює, що якір був використаний для розриву кабелю між Фінляндією та Естонією і пошкодження чотирьох телекомунікаційних кабелів.

Вісім членів екіпажу судна підозрюються в диверсії при обтяжуючих обставинах і втручанні в роботу телекомунікацій.

Фінське агентство транспорту і зв’язку Traficom завершує інспекцію судна Eagle S в рамках державного портового нагляду (PSC).

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Згідно із заявою Traficom, інспекція проводилася протягом вихідних, і планується ще один заключний візит на судно.

Пошкодження підводного кабелю у Балтійському морі

6 січня було усунено два пошкодження підводних комунікаційних кабелів компанії Elisa, що з’єднували Фінляндію та Естонію.

25 грудня стало відомо про масштабні пошкодження підводних кабелів у Фінській затоці.

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Крім аварії на Estlink 2, виявлено проблеми ще з трьома лініями зв’язку, що з’єднують Естонію та Фінляндію.

Фінська поліція вважає, що пошкодження морських кабелів між Естонією та Фінляндією спричинене танкером Eagle S, який пов’язаний з російським «тіньовим флотом».