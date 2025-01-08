Вибори в Україні можна провести лише за пів року після завершення війни, заявила очільниця партії Слуга народу Олена Шуляк в інтерв’ю РБК-Україна.

Коли відбудуться вибори в Україні − що треба знати

У грудні 2023 року всі парламентські фракції та групи збиралися на обговорення, де підписали документ про погодження з можливістю провести вибори в Україні через пів року після закінчення воєнного стану.

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“Тобто пів року − мінімальний період, коли всі будуть готуватися до проведення виборів і на технічному рівні, і на рівні ухвалення відповідного законодавства”, − пояснила керівниця партії.

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За словами Шуляк, понад мільйон людей працюють у Силах оборони та безпеки. Вони мають як приходити на голосування на виборах, так і бути обраними, а це можливо лише після завершення війни, коли військових демобілізують.

Очільниця Слуги народу заперечила дані про нібито проведення онлайн-голосування і використання Дії під час виборів.

“Дуже багато є спекуляцій стосовно онлайн-голосування і використання Дії. Є такий нюанс, якщо ми говоримо про онлайн-голосування і досвід інших країн, це повинна бути абсолютно незалежна система, якою в наших реаліях може займатися ЦВК”, − зауважила Шуляк.

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Згідно з досвідом Естонії та Фінляндії, щоб реалізувати можливість голосування онлайн може знадобитися до 25 років.

Зеленський розповів, коли в Україні будуть наступні вибори

5 січня американський подкастер Лекс Фрідман взяв інтерв’ю в українського президента Володимира Зеленського.

Зеленський заявляв, що вибори в Україні відбудуться одразу після завершення воєнного стану, як це передбачено законом.

Він зазначав, що зміна законодавства для проведення виборів під час війни буде дуже складною, оскільки суспільство проти цього.

Потірбно також створити спеціальну інфраструктуру для голосування 8,5 мільйонів українців, які перебувають за кордоном