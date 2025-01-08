У Польщі почали діяти зміни до спеціального закону “Про підтримку громадян України у зв’язку зі збройним конфліктом на території України”. Відповідно до нових положень, з 2025 року українські біженці матимуть можливість оформити спеціальний дозвіл на тимчасове проживання – карту CUKR. Що це за документ, які можливості він надає та хто може претендувати на його отримання?

Карта CUKR для громадян України: що це й навіщо?

Спеціальна карта тимчасового проживання (CUKR) – це документ, що дозволить українцям зі статусом UKR легально жити й працювати в Польщі протягом трьох років. Власники карти отримають ті самі права, що й іноземці, які проживають у Польщі на підставі стандартних дозволів на перебування. Цей документ для біженців видаватимуть за спрощеною процедурою, і він міститиме позначення про попередній статус PESEL UKR. Карта надаватиметься також дітям, що прибули до Польщі разом із батьками після початку повномасштабного вторгнення.

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Для отримання карти CUKR українці мають відповідати таким критеріям:

станом на 4 березня 2024 року мати активний статус UKR;

на момент подання заяви зберігати статус UKR;

безперервно володіти активним статусом UKR протягом щонайменше 365 днів.

Слід зазначити, що згідно з вимогами спеціального закону, всі українські біженці для подальшого перебування в Польщі повинні оновити свої дані в місцевій адміністрації. Зокрема, необхідно вказати серію, номер та термін дії закордонного паспорта.

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Подати заявку на отримання карти CUKR можна буде лише через електронну систему Управління у справах іноземців. Детальнішу інформацію щодо подання заяв обіцяють оприлюднити на офіційному сайті Управління перед запуском онлайн-системи.

Карта побиту CUKR: переваги та недоліки

Українці, які оформлять карту CUKR, отримають низку переваг:

Легальне перебування на три роки. Власники не залежать від рішень польської влади щодо продовження тимчасового захисту.

Власники не залежать від рішень польської влади щодо продовження тимчасового захисту. Спрощення процедур для працевлаштування. Роботодавці не зобов’язані повідомляти адміністрацію про працевлаштування власників карти, як це потрібно для інших громадян України.

Роботодавці не зобов’язані повідомляти адміністрацію про працевлаштування власників карти, як це потрібно для інших громадян України. Гнучкість у зміні роботи. Не потрібно оновлювати документи при зміні роботодавця.

Не потрібно оновлювати документи при зміні роботодавця. Підприємницька діяльність. Карта дозволяє займатися бізнесом без додаткових обмежень, що діють у межах спецзакону.

Карта дозволяє займатися бізнесом без додаткових обмежень, що діють у межах спецзакону. Можливість тимчасового виїзду. З картою можна перебувати за межами Польщі до шести місяців.

Проте отримання карти CUKR супроводжується певними обмеженнями:

Втрата статусу тимчасового захисту. Це означає скасування привілеїв PESEL UKR, зокрема, безкоштовної медичної допомоги від NFZ.

Це означає скасування привілеїв PESEL UKR, зокрема, безкоштовної медичної допомоги від NFZ. Вчасне оновлення особистих даних. Необхідно буде своєчасно повідомляти про зміну прізвища, отримання нового паспорта чи інші зміни, щоб уникнути проблем із соціальними виплатами.

Офіційне працевлаштування громадян з картою CUKR забезпечить доступ до медичного страхування, яке фінансується із зарплатні. Але безробітні біженці втрачають безкоштовний доступ до медичних послуг на території Польщі.

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Подати заявку на отримання карти з новим статусом через електронну систему можна буде не раніше квітня 2025 року. Для цього необхідно мати дійсний закордонний паспорт. Ті, хто оформив PESEL UKR на підставі внутрішнього паспорта, повинні отримати закордонний паспорт і оновити свої дані в місцевій адміністрації.

Відсутність актуальних даних може призвести до відмови в отриманні карти або соціальної допомоги, наприклад, за програмою “800+”. Чим більше часу біженці, що прибули до Польщі, проживають на її території, тим більше уряд опікується питаннями легалізації перебування іноземців у Польщі. Країна зацікавлена в інтеграції біженців у своє суспільство й не налаштована весь час тримати їх на соціальних виплатах. Отримання карти зі статусом CUKR може стати, в майбутньому, єдиною можливістю для українських біженців залишитися в Польщі.