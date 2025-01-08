У Києві заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв обговорив з представниками Ради нацбезпеки США плани допомоги на 2025 рік та співпрацю, повідомила пресслужба Міноборони.

Військова допомога Україні від США у 2025 - подробиці

«Однією з головних тем зустрічі стало обговорення результатів допомоги США Україні протягом 2024 року та планування взаємодії команд міністерств оборони у 2025 році», - йдеться в повідомленні.

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Пріоритетні цілі України у 2025 році:

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зміцнення Сил оборони вздовж лінії бойового зіткнення

покращення боєздатності підрозділів

посилення захисту українського неба

розвиток оборонно-промислового комплексу.

У відомстві зазначили, що для їх реалізації важливо розуміти, якими будуть обсяги допомоги від партнерів.

Сторони обговорили статус оголошених раніше інвестицій США в українське виробництво БПЛА та розвиток інших спільних проєктів у галузі ОПК.

Також приділили увагу подальшій допомозі США щодо конкретних видів озброєння та боєприпасів.

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Крім того, посадовці синхронізували позиції стосовно українських потреб та американських можливостей.

Директор з питань України Ради нацбезпеки США Уінфілд Свонтон наголосив на важливості співпраці між оборонними індустріями України та США.

Зокрема, на розвитку проєктів спільного виробництва, зосереджених на посиленні власних спроможностей України.

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Яку допомогу отримає Україна у 2025 році

Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував обсяги і види військової допомоги Україні на наступний рік.

Фінансова допомога Україні від партнерів: