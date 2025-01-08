У Києві заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв обговорив з представниками Ради нацбезпеки США плани допомоги на 2025 рік та співпрацю, повідомила пресслужба Міноборони.
Військова допомога Україні від США у 2025 - подробиці
«Однією з головних тем зустрічі стало обговорення результатів допомоги США Україні протягом 2024 року та планування взаємодії команд міністерств оборони у 2025 році», - йдеться в повідомленні.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Пріоритетні цілі України у 2025 році:
- зміцнення Сил оборони вздовж лінії бойового зіткнення
- покращення боєздатності підрозділів
- посилення захисту українського неба
- розвиток оборонно-промислового комплексу.
У відомстві зазначили, що для їх реалізації важливо розуміти, якими будуть обсяги допомоги від партнерів.
Сторони обговорили статус оголошених раніше інвестицій США в українське виробництво БПЛА та розвиток інших спільних проєктів у галузі ОПК.
Також приділили увагу подальшій допомозі США щодо конкретних видів озброєння та боєприпасів.
ОП вважає перенесення візиту представника Трампа “позитивним сигналом”
Крім того, посадовці синхронізували позиції стосовно українських потреб та американських можливостей.
Директор з питань України Ради нацбезпеки США Уінфілд Свонтон наголосив на важливості співпраці між оборонними індустріями України та США.
Зокрема, на розвитку проєктів спільного виробництва, зосереджених на посиленні власних спроможностей України.
Яку допомогу отримає Україна у 2025 році
Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував обсяги і види військової допомоги Україні на наступний рік.
Фінансова допомога Україні від партнерів:
- Литва, Латвія та Естонія виділять по 0.25% ВВП.
- Велика Британія надаватиме 3 млрд фунтів стерлінгів щорічно до 2031 року.
- Данія надасть 8,7 млрд євро до 2028 року, з яких 2,2 млрд євро у 2025 році, включаючи спільні проєкти за “данською моделлю 2.0”.
- ЄС: 1,9 млрд євро на боєприпаси, ППО, ракети та підтримку оборонної промисловості.
- НАТО надасть до 500 млн євро в рамках Комплексного пакета допомоги.
- Нідерланди спрямують 4 млрд євро на період 2024–2026 років.
- Німеччина виділить 4 млрд євро прямої військової допомоги.
- Норвегія передасть 30 млрд норвезьких крон (2,7 млрд доларів).
- США нададуть 5,5 млрд доларів.
- Швеція спрямує 75 млрд шведських крон (7,5 млрд доларів) протягом трьох років.