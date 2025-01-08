Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) назвала спалах захворюваності на метапневмовірус (hMPV) у Китаї звичайним сезонним вірусом, повідомила речниця ВООЗ у Маргарет Гарріс.

ВООЗ заспокоює щодо спалаху hMPV у Китаї

Метапневмовірус циркулює взимку та навесні, він був виявлений понад 20 років тому.

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За даними ВООЗ, ситуація в Китаї щодо захворюваності на респіраторні інфекції знаходиться в межах норми, а завантаженість лікарень навіть нижча, ніж в аналогічний період минулого року.

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“Щодо метапневмовірусу людини, то це не новий вірус. Це вперше було виявлено в 2001 році. Він існує в популяції людей протягом тривалого часу”, − зазначила речниця ВООЗ Маргарет Гарріс.

Зазвичай hMPV викликає симптоми, схожі на застуду. ВООЗ закликає не піддаватися паніці та дотримуватися загальних рекомендацій щодо профілактики респіраторних захворювань.

В Україні виявили 13 випадків метапневмовірусу − що треба знати

Раніше в Україні офіційно підтвердили 13 випадків зараження метапневмовірусом людини (hMPV).

Це респіраторний вірус, вперше виявлений у 2001 році. Він схожий за симптомами на грип та може спричиняти захворювання дихальних шляхів.

У групі ризику перебувають маленькі діти, люди похилого віку та люди з ослабленим імунітетом. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом.