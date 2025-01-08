У міністерстві закордонних справ Франції застерегли президента США Дональда Трампа від загрози «суверенним кордонам» Європейського Союзу.

Про це заявив очільник зовнішньополітичного відомства Жан-Ноель Барро.

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У Франції прокоментували заяви Трампа щодо Гренландії

Міністр закордонних справ Франції зазначив, що абсолютно неможливо те, щоб ЄС дозволив іншим країнам світу, атакувати свої суверенні кордони.

За словами дипломата, попри те, що особисто він не вірить, що США вторглися б до Гренландії», світ, безумовно, «вступив в епоху, коли повертається закон найсильнішого».

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Трамп-молодший прилетів у Гренландію, яку хоче купити його батько

Дональд Трамп-молодший опублікував відео прибуття до Гренландії та фото зі злітно-посадкової смуги та центру Нуука.

“Гренландія прекрасна!!!”, – прокоментував син Трампа.

На тлі візиту Дональда Трампа-молодшого у Гренландію прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що майбутнє Гренландії мають вирішувати її мешканці.

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Реєструвати кандидатів у президенти можна буде до 4 квітня.

«Гренландія належить гренландцям», – зазначила посадовиця.

Трамп укотре заявив, що хоче встановити контроль над Гренландією

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп побажав, аби Гренландія перебувала під контролем Вашингтона.

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Обраний президент США Дональд Трамп має намір депортувати мільйон мігрантів на початковому етапі реалізації своєї політики щодо виселення нелегальних іммігрантів.

Перехідний штаб Дональда Трампа наразі неофіційно співпрацює з представниками влади кількох країн, прагнучи отримати їхню згоду на прийом частини нелегальних мігрантів.

17 грудня колегія виборників затвердила перемогу Дональда Трампа на виборах президента країни.

6 січня Конгрес США офіційно підтвердив перемогу республіканця Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.

Підрахунок голосів відбувся без жодних заперечень, заворушень не виникло.

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