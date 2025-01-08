У міністерстві закордонних справ Франції застерегли президента США Дональда Трампа від загрози «суверенним кордонам» Європейського Союзу.

Про це заявив очільник зовнішньополітичного відомства Жан-Ноель Барро.

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У Франції прокоментували заяви Трампа щодо Гренландії

Міністр закордонних справ Франції зазначив, що абсолютно неможливо те, щоб ЄС дозволив іншим країнам світу, атакувати свої суверенні кордони.

За словами дипломата, попри те, що особисто він не вірить, що США вторглися б до Гренландії», світ, безумовно, «вступив в епоху, коли повертається закон найсильнішого».

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Трамп-молодший прилетів у Гренландію, яку хоче купити його батько

Дональд Трамп-молодший опублікував відео прибуття до Гренландії та фото зі злітно-посадкової смуги та центру Нуука.

“Гренландія прекрасна!!!”, – прокоментував син Трампа.

На тлі візиту Дональда Трампа-молодшого у Гренландію прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що майбутнє Гренландії мають вирішувати її мешканці.

Більше по темі У Польщі визначилися з датою проведення виборів президента Реєструвати кандидатів у президенти можна буде до 4 квітня.

«Гренландія належить гренландцям», – зазначила посадовиця.