Міністерство оборони оновило стандарти домедичної підготовки, щоб підвищити ефективність надання допомоги на полі бою та в надзвичайних ситуаціях, повідомила пресслужба Міноборони.
Нові стандарти домедичної підготовки для військових - що відомо
Документ містить два основні стандарти:
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
- типовий стандарт підготовки з домедичної допомоги
- типовий стандарт підготовки з домедичної допомоги розширеної базового рівня.
Перший стандарт розрахований на використання насамперед при проведенні базової загальновійськової підготовки .
Він охоплює підготовку до надання допомоги при критичних кровотечах, порушеннях дихання, травмах грудної клітки, голови та очей, опіках і переломах.
Крім того, стандарт включає запобігання гіпотермії, використання індивідуального набору медикаментів та правила евакуації постраждалих.
Другий стандарт розширює перелік знань та навичок.
Він створений для підготовки з домедичної допомоги стрільців-санітарів та їм відповідних, офіцерського та сержантського складу, військових фахівців.
Як відбуваються навчання за новими стандартами домедичної підготовки
Програма навчання тривалістю шість годин зосереджена на відпрацюванні навичок надання допомоги в екстремальних умовах.
Зокрема, проведення евакуації, забезпечення дихання та кровообігу, а також переміщення постраждалих.
Підготовка поєднує теоретичні знання з практичними навичками, відпрацьованими в польових умовах.
Сертифіковані інструктори мають використовувати інформативно-доказовий та пояснювально-ілюстративний методи, а також інтерактивні засоби, включаючи комп’ютерну техніку та навчальні мобільні застосунки.
Рівень знань та навичок буде оцінюватися за допомогою комбінованих завдань, що включають теоретичні питання та практичні вправи.
У Міноборони наголосили, що впровадження цих стандартів забезпечить високий рівень підготовки військових.
Офіс омбудсмана та Міноборони планують боротися з “бусифікацією”
Під час зустріч Міністром оборони України Рустемом Умєровим український омбудсман Дмитро Лубінець актуалізував, зокрема, питання так званої бусифікації.
Лубінець наголосив на тому, що однією з головних тем зустрічі став захист прав військових та членів їхніх сімей.
За підсумками зустрічі високопосадовці домовилися:
- Підготувати зміни у постанову Уряду щодо додаткового захисту родин, чиї рідні зникли безвісти або потрапили у полон.
- Ініціювати пропозиції щодо посилення системи рекрутингу, яку я повністю підтримую.