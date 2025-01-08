Міністерство оборони оновило стандарти домедичної підготовки, щоб підвищити ефективність надання допомоги на полі бою та в надзвичайних ситуаціях, повідомила пресслужба Міноборони.

Нові стандарти домедичної підготовки для військових - що відомо

Документ містить два основні стандарти:

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типовий стандарт підготовки з домедичної допомоги

типовий стандарт підготовки з домедичної допомоги розширеної базового рівня.

Перший стандарт розрахований на використання насамперед при проведенні базової загальновійськової підготовки .

Він охоплює підготовку до надання допомоги при критичних кровотечах, порушеннях дихання, травмах грудної клітки, голови та очей, опіках і переломах.

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Крім того, стандарт включає запобігання гіпотермії, використання індивідуального набору медикаментів та правила евакуації постраждалих.

Другий стандарт розширює перелік знань та навичок.

Він створений для підготовки з домедичної допомоги стрільців-санітарів та їм відповідних, офіцерського та сержантського складу, військових фахівців.

Як відбуваються навчання за новими стандартами домедичної підготовки

Програма навчання тривалістю шість годин зосереджена на відпрацюванні навичок надання допомоги в екстремальних умовах.

Зокрема, проведення евакуації, забезпечення дихання та кровообігу, а також переміщення постраждалих.

Підготовка поєднує теоретичні знання з практичними навичками, відпрацьованими в польових умовах.

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Сертифіковані інструктори мають використовувати інформативно-доказовий та пояснювально-ілюстративний методи, а також інтерактивні засоби, включаючи комп’ютерну техніку та навчальні мобільні застосунки.

Рівень знань та навичок буде оцінюватися за допомогою комбінованих завдань, що включають теоретичні питання та практичні вправи.

У Міноборони наголосили, що впровадження цих стандартів забезпечить високий рівень підготовки військових.

Офіс омбудсмана та Міноборони планують боротися з “бусифікацією”

Під час зустріч Міністром оборони України Рустемом Умєровим український омбудсман Дмитро Лубінець актуалізував, зокрема, питання так званої бусифікації.

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Лубінець наголосив на тому, що однією з головних тем зустрічі став захист прав військових та членів їхніх сімей.

За підсумками зустрічі високопосадовці домовилися: