Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону Єдині новини позитивно оцінив перенесення візиту спецпредставника новообраного президента США Дональда Трампа, Кіта Келлога, до України.

ОП оцінив перенесення візиту представника Трампа до України

За словами Подоляка, це свідчить про те, що нова адміністрація Трампа ретельно вивчає інформацію про війну в Україні та аналізує ситуацію.

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“Це говорить про те, що в перехідній адміністрації Трампа вже є глибинне розуміння природи цієї війни, розуміння мотивів Росії, розуміння того, що попросити про щось Росію та очікувати адекватної реакції неможливо”, − пояснив Подоляк.

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Кіт Келлог був призначений спеціальним посланцем Трампа з питань врегулювання війни в Україні. Його візит до Києва перенесено на пізніший термін.

Спецпредставник Трампа по Україні переніс власну поїздку до Києва

Спецпредставник новообраного президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлогг відклав свою поїздку до Києва та інших європейських столиць до інавгурації Трампа 20 січня.

Більше по темі У Франції застерегли Трампа від загрози «суверенним кордонам» ЄС У МЗС Франції вважають, що «світ вступив в епоху, коли повертається закон найсильнішого».

Його команда організовувала зустрічі з офіційними особами в інших європейських столицях, зокрема в Римі та Парижі.

Причини відкладення поїздки не конкретизували.

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6 січня Конгрес США підтвердив перемогу республіканця Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року.