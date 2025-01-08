Президент Білорусі Олександр Лукашенко не вибачався перед президентом України Володимиром Зеленським за співучасть Мінська у вторгненні Росії в Україну.

Лукашенко заперечив, що вибачався перед Зеленським

Прессекретар Лукашенка Наталія Ейсмонт повідомила РБК Росія, що телефонний дзвінок на початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року відбувся, але лише через «емоційну реакцію молодшого сина білоруського президента Миколи, який мав особистий контакт Зеленського у своєму телефоні».

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«Президент Білорусі не вибачався перед Зеленським з тієї простої причини, що нам немає за що вибачатися», – додала Ейсмонт.

Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, її війська, ракети та авіація заходили в Україну з території Білорусі.

Нещодавно Зеленський сказав, що Лукашенко вибачився за війну і запропонував Києву завдати удару по Мозирському нафтопереробному заводу в Білорусі у відповідь на російське вторгнення.

Під час подкасту з американським ведучим Лексом Фрідманом, який вийшов у неділю, Зеленський сказав, що невдовзі після 24 лютого 2022 року він мав телефонну розмову з Лукашенком, і що той вибачився за війська і ракети, запущені по Україні з Білорусі.

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«Він казав, що «це не я, з моєї території пускав ракети Путін». Це його слова, у мене є свідки, – сказав Зеленський Фрідману, згадуючи перші дні російського вторгнення. – Він вибачався, він казав: «Повір, Володю, це не я. Я йому казав – не треба. Це було без мене»».

Сам Лукашенко також прокоментував заяви Зеленського, заявивши у вівторок, що Зеленському «дають команду» втягнути Білорусь у війну.

«Чому Володя Зеленський так поводиться? Ми ж нормально з ним були, у добрих стосунках. І моя маленька сім’я також. Чого йому не вистачає? Йому дають команду. Чи потрібно всіляко робити все, щоб втягнути країну у війну?», – сказав Лукашенко в місцевій церкві під час православного Різдва, повідомляє білоруське державне ЗМІ БелТА.

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Лукашенко також визнав, що його режим є диктаторським, але сказав, що це все одно краще, ніж демократія в Україні.

«Нам треба вистояти. Нехай кажуть, що в нас тут диктатура, ще щось. Слухайте, краще така диктатура, як у Білорусі, ніж така демократія, як в Україні», – сказав Лукашенко.

І тут же заявив, що не тримається за владу:

«Я не чіпляюся за владу. Я зроблю все, щоб тихо, спокійно цю владу передати новому поколінню. Тому що я сподіваюся жити при новій владі, і ви також. Це моя мета. Тому моя велика перевага в тому, що я не намагаюся якось силою утримати владу».

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Лукашенко перебуває на посаді з 1994 року і є одним із найдовше правлячих глав держав Європи. За політичні репресії та придушення демократичних протестів він зажив слави «останнього диктатора в Європі».

Президентські вибори в Білорусі призначені на 26 січня.

Лукашенко готовий застосувати ядерну зброю за однієї умови

Президент Білорусі Олександр Лукашенко повідомив про готовність захищатися, якщо на територію його країни “ступить чобіт іноземного солдата”.

Лукашенко впевнений, що Путін не застосує ядерну зброю, яка розміщена на білоруській території, якщо президент Білорусі особисто не дасть на це згоди.

2 квітня Лукашенко вже казав, що його країна не хоче ні з ким воювати, проте готова “якщо це буде необхідно”.

Президент Білорусі також розповів, що його країна підтримує РФ у війні проти Україні, бо “Київ вороже поводився щодо Мінська”.