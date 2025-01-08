Через програму «Плюси» військовослужбовці вже придбали 1104 залізничні квитки.

Ідеться про доступ в застосунку “Армія+” до квитків зі спецрезерву на поїзди, що прямують з/до міст, наближених до зони ведення бойових дій, повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

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Скільки українськиї військових придбали квитки на потяг через “Плюси”

За тиждень роботи програми “Плюси” в Армії+ до неї долучилося понад 14 000 користувачів, які активно тестували новий сервіс замовлення квитків на поїзд.

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Як зазначається, 783 пасажири вже скористались сервісом.

Найчастіше військовослужбовці купували квитки за день до відправлення поїзда (26% квитків).

Протягом 24 годин до відправлення купували 20% квитків, а за 2 дні — 22%.

У межах програми «Плюси» українські компанії, які представлені також у прифронтових областях, пропонують спеціальні умови лояльності для військових.

Першими свої «плюси» для військовослужбовців запропонували АТ «Укрзалізниця» та ПАТ «Укрнафта», що надає знижки на кожен літр бензину, дизпального та автогазу, а також 30% на меню АЗК.

Програма “Плюси” в “Армія+” - що відомо

24 грудня у застосунку “Армія+” запустили програму “Плюси”, в якій для військовослужбовців будуть доступні спеціальні пропозиції на товари і послуги.

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Це спеціальний резерв квитків для військових в Укрзалізниці, знижки на пальнев Укрнафті і 30% на меню автозаправних комплексів.

Зараз програмою можуть скористатися військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії і Державної спеціальної служби транспорту.

Згодом доступ буде відкритий для всіх Сил оборони України.