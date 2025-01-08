Президент Азербайджану Ільхам Алієв назвав сусідню Вірменію «фашистською державою» і заявив, що її треба знищити.

«Оскільки цією країною майже 30 років правлять носії фашистської ідеології, вони сформували цю країну за своїм образом і подобою. Тому фашизм має бути знищений. Він буде знищений або вірменським керівництвом, або нами. У нас немає іншого вибору», – сказав Алієв у вівторок в інтерв’ю місцевому телеканалу.

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Він також закликав західні країни припинити озброювати Єреван на тлі погіршення відносин між Єреваном і Москвою.

У вересні 2023 року, після блискавичного наступу азербайджанської армії, Вірменія втратила контроль над Нагірним Карабахом частково через бездіяльність російських миротворчих сил, розгорнутих у регіоні в рамках попередніх мирних угод.

Радіо Свобода у своєму звіті за середу зазначає, що після карабахського конфлікту Баку і Єреван ведуть переговори про мирну угоду, але прогрес є незначним.

Росія, Азербайджан, Вірменія: триває складна геополітична гра

Обіцянка Алієва знищити так званий «фашизм» у Вірменії перегукується з наративом Москви щодо України, але це лише частина історії.

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Після завершення карабахського конфлікту, що тривав десятиліттями, Вірменія дистанціювалася від Москви, чиї миротворчі сили не змогли захистити інтереси Єревана, а Баку натомість зблизився з Москвою та її союзниками.

Пізніше Єреван стверджував, що Росія і Білорусь активно підтримували наступ Баку на Вірменію, після чого Єреван оголосив про вихід з очолюваного Москвою військового альянсу – Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ).

У серпні 2024 року Алієв тепло обіймався з президентом Росії Владіміром Путіним у Баку, де вони, як повідомив Кремль, обговорили двосторонні зв’язки та «міжнародні і регіональні проблеми».

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Але потім сталась авіакатастрофа.

25 грудня літак Embraer 190 «Азербайджанських авіаліній», що прямував з Баку до чеченського міста Грозний на півдні Росії, змінив курс і розбився поблизу казахського міста Актау, в результаті чого загинули 38 із 67 осіб, які перебували на борту.

Алієв, посилаючись на наявні докази, заявив, що літак збила російська ППО, і зажадав «справедливості». Путін вибачився, але не взяв на себе відповідальність, що викликало невдоволення Алієва.

Але чи відверне це Баку від Москви? Можливо, але поки що немає жодних ознак того, що це станеться.

На горизонті нова війна?

І Баку, і Єреван заявляють, що хочуть миру, при цьому звинувачуючи один одного в ескалації.

«Я хочу ще раз сказати, що ми не можемо просто дивитися на це як спостерігачі. Вірменія повинна негайно припинити озброюватися», – сказав Алієв журналістам під час свого інтерв’ю у вівторок.

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У грудні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що якщо Азербайджан не нападе першим, війни не буде.

«Я можу гарантувати, що Вірменія не має намірів, цілей чи планів нападати або здійснювати будь-які провокаційні дії проти Азербайджану, і що вона не стане на цей шлях. Якщо Азербайджан також не має намірів нападати на Вірменію, то ймовірність ескалації в регіоні дорівнює нулю», – сказав Пашинян журналістам.

У серпні 2024 року Міжнародне радіо Франції (RFI) повідомляло, що і Баку, і Єреван переозброюються.

Наразі немає безпосередніх ознак (таких як пересування військ), які би вказували на неминучу війну, але є багато ознак того, що ескалація між ними триває.

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Один із можливих сценаріїв – у кращому випадку спекулятивний – полягає в тому, що Азербайджан за вказівкою Москви завдає удару по Вірменії і відкриває новий фронт у Європі, що ще більше розділить західну підтримку України без суттєвих зусиль з боку Москви.

Однак для цього, швидше за все, знадобиться зелене світло з боку Туреччини, яка є основним прихильником Баку, а тому наразі цей сценарій залишається малоймовірним.