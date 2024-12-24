У застосунку “Армія+” запустили програму “Плюси”, в якій для військовослужбовців будуть доступні спеціальні пропозиції на товари і послуги.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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Програма “Плюси” в “Армія+” - подробиці

За його словами, “це програма, яка на основі співпраці із бізнесом надаватиме захисникам низку преференцій у повсякденному житті”.

500 тисяч користувачів “Армії+” вже мають доступ до спецпропозицій на товари й послуги.

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Це спеціальний резерв квитків для військових в Укрзалізниці, знижки на пальнев Укрнафті і 30% на меню автозаправних комплексів.

Зараз програмою можуть скористатися військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії і Державної спеціальної служби транспорту.

Згодом, за його словами, доступ буде відкритий для всіх Сил оборони України.

Далі до програми, поінформував Умєров, долучатимуться інші національні бізнеси.

Відповідно, воїни отримуватимуть “все більше привілеїв - від знижок на послуги до пріоритетного доступу до культурних заходів”.

Міністр оборони закликав підприємців ставати частиною “Плюсів”. Долучитися до програми можна за посиланням.

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“Разом ми можемо більше. Підтримка наших захисників — це спільний обов’язок держави, бізнесу та суспільства”, - наголосив Умєров.