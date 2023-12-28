Останні новини

Єрмак: Україна хоче залучити Китай до мирних переговорів
Війна в Україні
січ. 15, 09:42
Єрмак: Україна хоче залучити Китай до мирних переговорів
За словами керівника Офісу Президента, Китаю важливо приєднатися до переговорів щодо мирної угоди, яка покладе край війні Росії в Україні.
Київ Пост
Путін заявив, що готовий воювати в Україні ще п’ять років, — Nikkei Asiа
Війна в Україні
гру. 28, 2023
Путін заявив, що готовий воювати в Україні ще п’ять років, — Nikkei Asiа
Владімір Путін сказав китайському колезі Сі Цзіньпіню, що Росія воюватиме з Україною щонайменше п’ять років.
Київ Пост
Росія, Китай і Північна Корея посилюють співпрацю
Росія
гру. 20, 2023
Росія, Китай і Північна Корея посилюють співпрацю
Білий дім заявив, що спостерігає ознаки того, що уряди Росії, Катаю та КНДР прагнуть поглибити звʼязки між собою.
Київ Пост
Лукашенко відвідає Китай
Китай
гру. 3, 2023
Лукашенко відвідає Китай
Вдруге за рік Олександр Лукашенко зустрінеться з Сі Цзіньпіном в Пекіні.
Київ Пост
Будівництво підводного тунелю до Криму: у МЗС Китаю відхрестилися від участі
Війна в Україні
лис. 27, 2023
Будівництво підводного тунелю до Криму: у МЗС Китаю відхрестилися від участі
Перехоплені електронні листи, які опинились у розпорядженні WP, свідчили про те, що одна з найбільших будівельних компаній Китаю заявила про свою готовність взяти участь у проєкті.
Київ Пост
Росія хоче побудувати підводний тунель, який з'єднає її з Кримом - WP
Війна в Україні
лис. 24, 2023
Росія хоче побудувати підводний тунель, який з'єднає її з Кримом - WP
На думку офіційних осіб США та інженерів, таку ідею буде важко реалізувати. На багаторічне будівництво потрібно буде витратити мільярди доларів.
Київ Пост
Зеленський про зустріч Байдена й Сі: «Це добре для нас»
Війна в Україні
лис. 17, 2023
Зеленський про зустріч Байдена й Сі: «Це добре для нас»
Зеленський заявив, що не може напевно сказати, чи Байден і Сі говорили про війну в Україні, але запевняє, майже дворічне протистояння точно було на порядку денному зустрічі «так чи інакше».
AFP
Байден і Сі відновили військові зв’язки, незважаючи на коментар про «диктатора».
США
лис. 16, 2023
Байден і Сі відновили військові зв’язки, незважаючи на коментар про «диктатора».
Сторони також домовилися обговорити проблеми, пов’язані з використанням штучного інтелекту, та поглибити співпрацю щодо попередження зміни клімату напередодні конференції COP 28 у Дубаї.
AFP
Про що домовились лідери Китаю та США ВАЖЛИВО
США
лис. 16, 2023
Про що домовились лідери Китаю та США
Президент США сказав, що переговори з Сі були "одними з найбільш конструктивних і продуктивних дискусій, які ми мали".
Київ Пост
Напередодні ключового саміту з Сі Цзіньпіном Байден заявив, що Китай має "серйозні проблеми"
США
лис. 15, 2023
Напередодні ключового саміту з Сі Цзіньпіном Байден заявив, що Китай має "серйозні проблеми"
Байден і Сі зустрінуться на полях саміту АТЕС у Каліфорнії, де відбудеться їхня перша зустріч за рік, адже торговельна напруженість і санкції посилили суперечності між Вашингтоном і Пекіном.
Київ Пост
Сі Цзіньпін прибув до США вперше за шість років
США
лис. 15, 2023
Сі Цзіньпін прибув до США вперше за шість років
Вранці Сі зустрінеться з Байденом, а потім відвідає щорічний саміт форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.
Київ Пост
Президенти США та Китаю планують зустрітися найближчим часом
НАТО
лис. 8, 2023
Президенти США та Китаю планують зустрітися найближчим часом
Джо Байден та Сі Цзіньпін проведуть особисту зустріч цього місяця. Ймовірно зустріч відбудеться 15 листопада.
Kyiv Post
Китай остаточно викреслив Росію з проєкту створення власного авіалайнера
Росія
лис. 7, 2023
Китай остаточно викреслив Росію з проєкту створення власного авіалайнера
Китай виключив російських партнерів з проєкту створення власного пасажирського авіалайнера, що має стати конкурентом Boeing та Airbus. 
Kyiv Post
Китайська компанія DJI заперечила заяву Шмигаля про те, що Україна купляє 60% світового виробництва дронів
Війна в Україні
жов. 25, 2023
Китайська компанія DJI заперечила заяву Шмигаля про те, що Україна купляє 60% світового виробництва дронів
Китайський виробник БПЛА DJI заперечила заяву премʼєр-міністра Дениса Шмигаля про те, що Україна купляє 60% дронів Mavic.
Kyiv Post
Звіт Пентагону: Китай масово постачає РФ дрони та стрілецьку зброю
Війна в Україні
жов. 20, 2023
Звіт Пентагону: Китай масово постачає РФ дрони та стрілецьку зброю
У період з березня 2022 по 2023 рік китайські фірми продали РФ дронів та запчастин до них на 12 млн доларів. Росіяни використовують у війні проти України їх для спостереження та ударів.
Kyiv Post
Мінфін Росії підтвердив, що більшість дронів РФ з Китаю
Росія
жов. 17, 2023
Мінфін Росії підтвердив, що більшість дронів РФ з Китаю
У Росії вперше заявили, що більшість дронів отримують з Китаю та планують нарощувати власне виробництво до 2025 року.
TVP