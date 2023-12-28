Останні новини
Війна в Україні
січ. 15, 09:42
За словами керівника Офісу Президента, Китаю важливо приєднатися до переговорів щодо мирної угоди, яка покладе край війні Росії в Україні.
Війна в Україні
гру. 28, 2023
Владімір Путін сказав китайському колезі Сі Цзіньпіню, що Росія воюватиме з Україною щонайменше п’ять років.
Росія
гру. 20, 2023
Білий дім заявив, що спостерігає ознаки того, що уряди Росії, Катаю та КНДР прагнуть поглибити звʼязки між собою.
Китай
гру. 3, 2023
Вдруге за рік Олександр Лукашенко зустрінеться з Сі Цзіньпіном в Пекіні.
Війна в Україні
лис. 27, 2023
Перехоплені електронні листи, які опинились у розпорядженні WP, свідчили про те, що одна з найбільших будівельних компаній Китаю заявила про свою готовність взяти участь у проєкті.
Війна в Україні
лис. 24, 2023
На думку офіційних осіб США та інженерів, таку ідею буде важко реалізувати. На багаторічне будівництво потрібно буде витратити мільярди доларів.
Війна в Україні
лис. 17, 2023
Зеленський заявив, що не може напевно сказати, чи Байден і Сі говорили про війну в Україні, але запевняє, майже дворічне протистояння точно було на порядку денному зустрічі «так чи інакше».
США
лис. 16, 2023
Сторони також домовилися обговорити проблеми, пов’язані з використанням штучного інтелекту, та поглибити співпрацю щодо попередження зміни клімату напередодні конференції COP 28 у Дубаї.
США
лис. 16, 2023
Президент США сказав, що переговори з Сі були "одними з найбільш конструктивних і продуктивних дискусій, які ми мали".
США
лис. 15, 2023
Байден і Сі зустрінуться на полях саміту АТЕС у Каліфорнії, де відбудеться їхня перша зустріч за рік, адже торговельна напруженість і санкції посилили суперечності між Вашингтоном і Пекіном.
США
лис. 15, 2023
Вранці Сі зустрінеться з Байденом, а потім відвідає щорічний саміт форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.
НАТО
лис. 8, 2023
Джо Байден та Сі Цзіньпін проведуть особисту зустріч цього місяця. Ймовірно зустріч відбудеться 15 листопада.
Росія
лис. 7, 2023
Китай виключив російських партнерів з проєкту створення власного пасажирського авіалайнера, що має стати конкурентом Boeing та Airbus.
Війна в Україні
жов. 25, 2023
Китайська компанія DJI заперечила заяву Шмигаля про те, що Україна купляє 60% світового виробництва дронів
Китайський виробник БПЛА DJI заперечила заяву премʼєр-міністра Дениса Шмигаля про те, що Україна купляє 60% дронів Mavic.
Війна в Україні
жов. 20, 2023
У період з березня 2022 по 2023 рік китайські фірми продали РФ дронів та запчастин до них на 12 млн доларів. Росіяни використовують у війні проти України їх для спостереження та ударів.
Росія
жов. 17, 2023
У Росії вперше заявили, що більшість дронів отримують з Китаю та планують нарощувати власне виробництво до 2025 року.