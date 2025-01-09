За 7 січня зафіксували 192 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

ЗСУ відбили атаки на Покровському, Куп’янському та інших напрямках

На Харківському напрямку армія РФ чотири рази без успіху атакувала оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку відбулися 12 штурмів у районах Голубівки, Загризового та в напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Надії, Копанок, Новоєгорівки, Іванівки та Тернів.

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На Сіверському напрямку наші війська відбили дві атаки противника в районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили три наступальні дії росіян поблизу Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог шість разів атакував Торецьк та Диліївку.

На Покровському напрямку впродовж минулої доби ЗСУ зупинили 42 штурми агресора поблизу населених пунктів Миролюбівка, Баранівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Котлине та Надіївка.

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Сили оборони відбили 38 атак протягом минулої доби на Курахівському напрямку біля Дачного, Курахового, Шевченка, Петропавлівки, Слов’янки та Ясенового.

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На Времівському напрямку противник здійснив 16 штурмів українських позицій у районах населених пунктів Новосілка, Костянтинопольське, Янтарного та в напрямку Костянтинополя.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили три ворожих штурми.

Триває операція в Курській області, минулої доби українські воїни відбили 48 атак.

Війська РФ втратили за добу в Україні 1430 осіб

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 9 січня 2024 року становлять близько 803 тисяч 100 осіб, зокрема 1430 осіб - за минулу добу, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також Сили оборони перетворили на попіл:

9731 (+17) російський танк, бойових броньованих машин ‒ 20221 (+16), артилерійських систем – 21765 (+36), РСЗВ – 1260 (+0)

засобів ППО ‒ 1038 (+0), літаків – 369 (+0), гелікоптерів – 331 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21813 (+86)

крилатих ракет ‒ 3014 (+0), кораблів / катерів ‒ 28 (+0), підводних човнів ‒ 1 (+0), автомобільної техніки та автоцистерн – 33387 (+80), спеціальної техніки ‒ 3686 (+5).

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Зеленський доручив опрацювати питання демобілізації після 18 місяців служби

Президент України Володимир Зеленський доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю зайнятися опрацюванням питання демобілізації військовослужбовців після 18 місяців служби.

Про це ідеться у відповіді Зеленського на електронну петицію.

“ Я звернувся до Прем’єр-міністра України Д.Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушені в електроннійпетиції питання та про їх результати поінформувати автора”, - зазначив Президент.