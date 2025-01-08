Фінляндія під час головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) буде відстоювати непорушність кордонів усіх держав, зокрема України, спираючись на фундаментальні принципи Гельсінської угоди.

Про це заявила діюча голова ОБСЄ, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен на спільному з главою МЗС України Андрієм Сибігою брифінгу в Києві, передає кореспондент Укрінформу.

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Підтримка України стане головним завданням Фінляндії в ОБСЄ

“Фінляндія вісім днів тому прийняла головування в ОБСЄ. Я хотіла відвідати Україну як свою першу зупинку, щоб продемонструвати непохитну підтримку Фінляндії та те, що Україна залишатиметься головним пріоритетом для ОБСЄ під час головування Фінляндії. Нашим ключовим сигналом є важливість Гельсінських принципів, прийнятих у 1975 році”, – зазначила вона.

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Валтонен зауважила, що десять принципів Гельсінської угоди сьогодні важливіші, ніж будь-коли, хоча Росія їх порушує, включно з принципами територіальної цілісності держав, поваги до прав людини та основоположних свобод.

“Як головуючі в ОБСЄ, ми не підемо на компроміс щодо Гельсінських принципів. Навпаки, вони будуть дороговказом під час нашого головування, а також будуть у центрі уваги. Я готова зробити все, що в моїх силах, щоб сприяти справедливому та міцному миру в України, а також виконанню Гельсінських принципів”, – наголосила міністерка.

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Головуюча в ОБСЄ висловила переконання, що спільними зусиллями та демонструючи рішучість можна зупинити російську агресію.

Якими питаннями опікується ОБСЄ

Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) – це найбільша в світі регіональна організація, яка займається питаннями безпеки.

Вона об’єднує 57 країн-учасниць з Європи, Азії та Північної Америки.

Головна мета ОБСЄ – забезпечити мир і стабільність на європейському континенті через діалог і співпрацю.

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Основні цілі ОБСЄ: