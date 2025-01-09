Вперше Фінляндія передала Україні сучасні засоби індивідуального захисту та хімічні детектори з європейського складу.
Допомогу для потреб рятувальників України доставлять цього тижня, повідомило Міністерство внутрішніх справ Фінляндії.
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Україна отримає від Фінляндії партію рятувального обладнання зі складів ЄС
Вантаж містить як багаторазові, так і одноразові засоби захисту, що відповідають найвищим стандартам гігієни та безпеки.
Це обладнання дозволить українським рятувальникам ефективніше реагувати на широкий спектр надзвичайних ситуацій, зокрема хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні (ХБРЯ) загрози.
У відомстві зазначили, що Україна звернулася по допомогу не через раптове підвищення рівня ХБРЯ-загрози, а з метою покращення готовності.
Склад рятувальних засобів ЄС у Фінляндії - що відомо
У період з 2023 по 2024 роки ЄС створив у Фінляндії два нові склади для швидкого реагування на надзвичайні ситуації.
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Запас rescEU CBRN забезпечує європейські країни всім необхідним для боротьби з хімічними, біологічними, радіологічними та ядерними загрозами.
Паралельно, запас rescEU Medical готовий надати медичну допомогу у разі масштабних епідемій або інших медичних катастроф.
Ця допомога дозволяють Європі ефективно реагувати на будь-які надзвичайні ситуації, що можуть виникнути на її території.
Запаси rescEU - це спільні стратегічні резерви, що фінансуються ЄС.
Вони можуть бути розгорнуті за рішенням Єврокомісії, коли власних ресурсів країни недостатньо, щоб впоратися з надзвичайною ситуацією, такою як пандемії.