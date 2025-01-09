Вперше Фінляндія передала Україні сучасні засоби індивідуального захисту та хімічні детектори з європейського складу.

Допомогу для потреб рятувальників України доставлять цього тижня, повідомило Міністерство внутрішніх справ Фінляндії.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Україна отримає від Фінляндії партію рятувального обладнання зі складів ЄС

Вантаж містить як багаторазові, так і одноразові засоби захисту, що відповідають найвищим стандартам гігієни та безпеки.

Це обладнання дозволить українським рятувальникам ефективніше реагувати на широкий спектр надзвичайних ситуацій, зокрема хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні (ХБРЯ) загрози.

Advertisement

У відомстві зазначили, що Україна звернулася по допомогу не через раптове підвищення рівня ХБРЯ-загрози, а з метою покращення готовності.

Склад рятувальних засобів ЄС у Фінляндії - що відомо

У період з 2023 по 2024 роки ЄС створив у Фінляндії два нові склади для швидкого реагування на надзвичайні ситуації.

Більше по темі Україна може допомогти Молдові пройти енергетичну кризу, - Зеленський Президент України Володимир Зеленський вважає, що ситуація в Молдові - це намагання Росії зманіпулювати енергоресурсами проти влади.

Запас rescEU CBRN забезпечує європейські країни всім необхідним для боротьби з хімічними, біологічними, радіологічними та ядерними загрозами.

Паралельно, запас rescEU Medical готовий надати медичну допомогу у разі масштабних епідемій або інших медичних катастроф.

Ця допомога дозволяють Європі ефективно реагувати на будь-які надзвичайні ситуації, що можуть виникнути на її території.

Advertisement

Запаси rescEU - це спільні стратегічні резерви, що фінансуються ЄС.

Вони можуть бути розгорнуті за рішенням Єврокомісії, коли власних ресурсів країни недостатньо, щоб впоратися з надзвичайною ситуацією, такою як пандемії.