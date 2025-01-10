За 9 січня зафіксували 144 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Найгарячіші напрямки фронту: Курахівський Покровський і Курський

На Харківському напрямку армія РФ двічі марно атакувала оборонні рубежі ЗСУ неподалік Стариці та Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку відбулися 8 штурмів у районах Западного, Кучерівки, Нової Кругляківки, Петропавлівки та Загризового, три з яких продовжуються й досі.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів поблизу Зеленого Гаю, Борівської Андріївки, Копанки, Твердохлібового, Макіївки, Греківки та Іванівки. Два боєзіткнення досі тривають.

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На Сіверському напрямку наші війська відбили одну атаку росіян в районі населеного пункту Білогорівка.

На Краматорському напрямку ЗСУ зупинили 7 атак поблизу Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог 11 разів штурмував Торецьк, Білу Гору та Щербинівку.

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На Покровському напрямку впродовж минулої доби Сили оборони зупинили 37 штурмів поблизу населених пунктів Баранівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Звірове, Новий Труд, Покровськ, Котлине, Успенівка, Нововасилівка, Новоандріївка та Новоєлизаветівка. Ще 7 зіткнень із ворогом тривають.

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Сили оборони відбили 23 атаки протягом минулої доби на Курахівському напрямку біля Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. Один штурм відбивають і досі.

На Времівському напрямку противник здійснив 11 штурмів позицій ЗСУ в районах населених пунктів Янтарне, Костянтинопіль та Розлив, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили два ворожі штурми.

На Курському напрямку українські захисники відбивали 25 атак загарбників, одне боєзіткнення ще триває.

Втрати Росії у війні проти України − подробиці від Генштабу

Загальні бойові втрати російських військ в Україні з 24 лютого 2022 року по 10 січня 2024 року становлять близько 804 тис. 930 осіб, зокрема 1830 осіб − за минулу добу.

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Сили оборони знищили таку російську техніку:

9741 (+10) російський танк, бойових броньованих машин ‒ 20253 (+32), артилерійських систем – 21798 (+24), РСЗВ – 1260

засобів ППО ‒ 1041 (+3), літаків – 369, гелікоптерів – 331, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 21884 (+71)

крилатих ракет ‒ 3017 (+3), кораблів / катерів ‒ 28, підводних човнів ‒ 1, автомобільної техніки та автоцистерн – 33473 (+86), спеціальної техніки ‒ 3689 (+3).

Фото: Генштаб ЗСУ / Телеграм

Ексчиновник Міноборони постачав ЗСУ непридатні бронежилети та неякісну форму

Журналісти “Слідство.Інфо” виявили, що Збройні сили України могли отримати десятки тисяч непридатних для бою бронежилетів та неякісну форму. У схемі може бути залучений ексчиновник Міноборони та бізнесмен-вихідець із Росії.

Розслідування показало, що болгарська компанія Mimaltemer LTD поставила ЗСУ близько 80 тисяч бронежилетів та 50 тисяч комплектів зимового одягу. Експертиза виявила, що бронежилети непридатні для бойових умов, а форма виготовлена з неякісних матеріалів.

На момент укладання угод власником Mimaltemer LTD був громадянин Росії Іса Мержоєв. Пізніше фірмою почала володіти його дружина.

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Журналісти з’ясували, що ціна бронежилетів, закуплених Міноборони, була значно завищена. Крім того, експертиза підтвердила їх непридатність для використання в армії.

У схемі може бути залучений ексчиновник Міноборони Геннадій Вдовиченко, який наразі перебуває в розшуку. Його звинувачують у розтраті майна та перешкоджанні діяльності ЗСУ.

Вдовиченко та Мержоєв заперечують будь-які звинувачення. Розслідування триває.

Російські “Шахеди” атакували Київ − подробиці

У ніч проти п’ятниці, 10 січня, Росія здійснила атаку безпілотниками на Київ.

За інформацією керівника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, уламки збитого дрона влучили у багатоповерхівку в Солом’янському районі. Попередньо, ніхто не постраждав. Внаслідок падіння уламків пошкоджено вікна у будинку та шість автомобілів.

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Перед цим Ткаченко повідомляв про роботу сил ППО в Києві. Повітряну тривогу в місті було оголошено близько 02:20.