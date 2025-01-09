Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, під час якої обговорили посилення протиповітряної оборони нашої держави.

Про це повідомив Зеленський.

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Зустріч Зеленського та Рютте - про що говорили

“Основна увага – посиленню протиповітряної оборони нашої держави та залученню країн НАТО до закупівлі українського озброєння за данською моделлю”, - написав він.

Президент наголосив на тому, що спільне завдання партнерів – забезпечити сильну позицію України для наближення справедливого й тривалого миру.

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“Сьогодні обговорили також те, як платформа Північноатлантичного альянсу може бути задіяна для досягнення цієї мети”, - додав він.

Рютте дорікнув Зеленському за критику стосовно Шольца − подробиці

23 грудня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вважає критику Президента України Володимира Зеленського в бік канцлера Німеччини Олафа Шольца несправедливою.

Більше по темі Українці надалі найбільше довіряють Силам оборони Соцопитування свідчать, що українці продовжують найбільше довіряти Силам оборони, натомість найменшу довіру має загалом система правосуддя.

Рютте часто говорив Зеленському, аби той припинив критикувати Шольца, бо “це несправедливо”.

За його словами, рівень підтримки Шольца України вражає, тому Київ має бути вдячний.