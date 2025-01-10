У ніч проти п’ятниці, 10 січня, Росія здійснила атаку безпілотниками на Київ, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Уламки “Шахеда” влучили в будинок у Києві − подробиці
За даними керівника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, уламки збитого дрона влучили у багатоповерхівку в Солом’янському районі. Попередньо, ніхто не постраждав. Внаслідок падіння уламків пошкоджено вікна у будинку та шість автомобілів.
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Перед цим Ткаченко повідомив про роботу сил ППО в Києві. Повітряну тривогу в місті було оголошено близько 02:20.
Російська армія вдарила по Запоріжжю: 13 загиблих і 120 поранених
8 січня росіяни вдарили КАБами по Шевченківському району Запоріжжя.
Наразі відомо про 13 загиблих та 120 поранених осіб. У медичних закладах обласного центру залишаються 66 людей.
Із них 11 осіб перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. На місці ворожої атаки горіли автомобілі та багатоповерхівка.
Обстріли України день за днем 01-10-2025
Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що кількість загиблих внаслідок удару може збільшитися.