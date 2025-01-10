Для багатьох українців, які планують переїзд до Польщі або вже живуть там, одним із головних питань залишається вартість життя, особливо ціни на харчові продукти. Чи нижчі вони за ціни в Україні, особливо на тлі інфляції, та чи доступніше життя у Польщі? Перевірмо разом, порівнявши ціни на продукти за 2024 рік.

Які ціни на продукти у Польщі: що дешевше?

У Польщі середня вартість продуктового кошика в жовтні 2024 року становила 288,99 злотих, що на 2,02% більше, ніж попереднього року. Для аналізу цін за минулий рік використовувалась одна з найпопулярніших торгових мереж Польщі – Biedronka. Вона має достатньо демократичні ціни та є популярною як серед поляків, так і серед українських біженців.

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Ось перелік цін на базові продукти:

хліб – від 2,49 злотих за 500 г (24,90 грн)

цукор – 3,99 злотих за кілограм (39,90 грн)

молоко – від 3,29 до 4,79 злотих за літр (від 32,90 до 47,90 грн)

масло – від 8,49 до 9,99 злотих за 200 г (від 84,90 до 99,90 грн)

олія – від 5,99 до 8,49 злотих за літр (від 59,90 до 84,49 грн)

куряче філе – від 24,80 до 28,99 злотих за кілограм (від 248 до 289,90 грн)

свинина без кісток – від 14,99 до 18,94 злотих за кілограм (від 149,90 до 189,40 грн)

яловичина (стейк) – 48,99 злотих за кілограм (499,90 грн), з прошарком жиру – 24,90 злотих (249 грн)

картопля – від 1,29 до 3,99 злотих за кілограм (від 12,90 грн до 39,90 грн)

яйця – від 10,99 до 11,99 злотих за 10 штук (від 109,9 до 119,90 грн)

гречка – від 9,23 до 14,48 злотих за кілограм (від 92,30 до 140,48 грн)

яблука – від 3,99 злотих за кілограм (39,90 грн)

Поляки вживають багато м’яса, зокрема свинини та курятини, а також молочних продуктів. До їхнього основного раціону також входять такі овочі, як картопля, капуста та сезонні фрукти. Варто зазначити, що середні ціни на молоко, сир та свинину у Польщі нижчі, ніж в Україні.

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Ціни на продукти в Україні: що коштує більше?

На жаль, через високі витрати на війну та логістику, постійні пошкодження енергосистеми та інші супутні витрати, ціни в українських супермаркетах значно виросли. За останні роки вартість борщового набору в Україні зросла майже вдвічі. Найвідчутніше здорожчання припало на 2022 рік. За підсумками 2024 року, загальне подорожчання цього набору продуктів становило близько 30%.

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Які ціни на базові продукти в Україні були у 2024 році:

хліб білий – 34,99 грн за 650 г

цукор – 33,55 грн за кілограм

молоко – від 44,20 грн до 57,90 грн за 900 мл

масло – 91,51 грн за 200 г

олія – 65,2 грн за літр

куряче філе – 177,33 грн за кілограм

свинина (грудинка) 179,63 грн та ошийок 281,95 грн за кілограм

яловичина – 245,90 грн за кілограм

картопля – 31,87 грн за кілограм

яйця – від 75,90 грн до 80,20 грн за 10 штук

гречка – 31,57 грн за кілограм

яблука – 30,31 грн за кілограм

Середня вартість базового продуктового кошика українця у 2024 році становила близько 455,50 гривень. Цей набір включає такі основні харчові продукти, як куряче філе, хліб, картопля та яблука, а також базові непродовольчі товари та послуги. Загалом ціни на продукти в Україні за осінь 2024 року зросли в середньому на 0,9%. Найбільше подорожчали овочі, яйця, олія, яблука та картопля.

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Порівнюємо: де продукти коштують менше, і чи правда, що в Польщі жити вигідніше?

Зростання інфляції в Україні у 2024 році суттєво вплинуло на підвищення цін на харчові продукти. Погіршення врожайності через несприятливі погодні умови, а також збільшення витрат на виробництво та логістику призвели до значного здорожчання базових продуктів, таких як овочі, крупи та м’ясо. Також зменшилася купівельна спроможність населення. Це змусило багатьох шукати доступніші альтернативи або зменшувати обсяги покупок.

У Польщі ж інфляція була нижчою, а урядові заходи, такі як замороження тарифів на електроенергію, сприяли стримуванню зростання цін на продукти. Ціни на деякі товари навіть знизилися, зокрема, на м’ясо і молочні продукти. Така різниця в інфляційних процесах між країнами обумовила помітні відмінності у доступності та вартості основних харчових продуктів.

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Проводячи аналіз цін на продукти в Україні та Польщі, можна дійти деяких цікавих висновків. Різниця в цінах на деякі товари є доволі суттєвою і залежить як від простоти вироблення продукту, так і від умов ринку в обох країнах. Хоча харчування в Польщі може бути дешевшим, якщо купувати лише місцеві сезонні продукти, це не суттєво впливає на рівень життя. Продукти харчування становлять 17–33% від мінімальної заробітної платні українців у Польщі, що приблизно дорівнює 600-1200 злотих на місяць.

Серед продуктів, які коштують дорожче в Польщі, можна виділити кілька категорій. Наприклад, куряче філе, гречка, яйця. При цьому ціни на молочні продукти та сезонні овочі там можуть бути значно нижчими, ніж в Україні. Проте станом на серпень 2024 року, вартість продуктів для приготування борщу в Україні становила 169,7 грн, тоді як у Польщі аналогічний набір коштував 306,9 грн. Тож, купуючи продукти в Польщі, ви можете заощадити на деяких категоріях товарів, але не виграєте на вартості всього продуктового кошика.