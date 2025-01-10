Уряд Японії запровадив додаткові санкції проти низки фізичних та юридичних осіб через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Під санкції потрапили іноземні партнери РФ, повідомляє The Japan Times.

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Санкції Японії проти Росії - що відомо

Японія розширила санкційний список, додавши до нього 45 суб’єктів, серед яких організації та фізичні особи, включаючи громадянина КНДР.

Це рішення було прийнято відповідно до Закону про іноземну валюту та зовнішню торгівлю.

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Також на 53 організації з низки країн, включаючи Росію та Китай, були накладені нові заборони на експорт та інші заходи.

До списку товарів, експорт яких до Росії заборонено, додано ще 335 позицій, включаючи мотоцикли та деталі для підйомних кранів.

Мета запровадження нових обмежень - посилення реакції Японії на підтримку Північної Кореї та використання Москвою третіх країн для уникнення санкцій.

Більше по темі У грудні українські дрони уразили понад 54 000 російських цілей – Сирський Головнокомандувач Збройних сил України оприлюднив статистику ударів підрозділів Сил безпілотних систем і підрозділів радіоелектронної боротьби.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Йошімаси Хаяші заявив на пресконференції, що додаткові кроки покликані сприяти міжнародним зусиллям заради миру.

«Японія продовжить працювати у співпраці з міжнародним співтовариством, в тому числі зі своїми партнерами по «Великій сімці», - додав він.

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Підтримка України від Японії - подробиці

У жовтні 2024 року японський уряд ухвалив рішення надати Україні понад 3 млрд доларів у межах фінансової підтримки G7.

Також рчільник оборонного відомства Японії Ген Накатані на зустрічі міністрів оборони країн НАТО анонсував додаткові постачання Україні транспортних засобів японських збройних сил.