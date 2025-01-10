Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що українці втомилися від війни, а Росія може напасти на Польщу.

Такі заяви він зробив в ефірі радіостанції RMF FM,

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Міністр оборони Польщі вважає, що українцям набридла війна

За словами польського посадовця, в Україні є велизечна втома від воєнних дій.

“Настрій щодо війни в Україні не дуже добрий. Ситуація на лінії фронту дуже складна. У самій Україні є величезна втома від війни. Люди втомилися“, - зазначив Косіняк-Камиш.

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У зв’язку зі складною ситуацією на полі бою, Польща надасть Україні додаткове обладнання, яке може бути корисним армії.

Міністр не уточнив, яке саме обладнання буде надіслано, пославшися на конфіденційність інформації.

Питання Волинської трагедії досі відкрите

Міністр оборони Польщі запевнив, що не змінив думки щодо Волинської трагедії.

Він вважає, що есгумація тіл та гідне поховання - єдиний шлях до “добрих польсько-українських взаємин”.

“Для нас це дуже важливо, без цього не буде добрих польсько-українських відносин”, - зазначив він.

Косіняк-Камиш додав, що без вирішення цього питання Україна не буде в ЄС і НАТО, бо не буде досягнено домовленостей, про які ішлося раніше.

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Росія може напасти на Польщу, - Косіняк-Камиш

Очільник Міноборони Польщі закликав Росію тримати свої війська якомога далі від Польщі.

Водночас він припускає, що Росію нападе на Польщу та закликав зберігати пильність.

“Нехай вона тримає свою зброю якомога далі від Польщі. Це мета Польщі - побудувати таку силу, щоб їй ніколи не було вигідно нападати”, - запевнив Косіняк-Камиш.

На тлі цього міністр вкотре наголосив, що Польщі не відправить своїх військових в Україні.

“Атака гібридної війни вже відбувається не тільки в Польщі, але й по всій Європі. Це частина війни, дуже небезпечна. Давайте не будемо її недооцінювати.

Сіяння брехні в інтернеті, перекручування фактів, маніпуляції, послаблення соціальної стійкості - це руйнування одного зі стовпів безпеки. Це серйозний напад на Польщу”, - зазначив посадовець.

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Він перерахував акти саботажу і диверсій, а також звернув увагу на те, що відбувається в Балтійському морі.

“Всім здавалося, що Росія не нападе на Україну. Будьмо розумнішими, будьмо готовими” міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш

Косіняк-Камиш додав, що польські ВМС отримають нові кораблі для захисту Балтійського моря.

“Я оголосив про закупівлю нових кораблів. Попереду нас чекає програма “Орка”, тобто підписання контракту на купівлю підводних човнів. Сподіваюся, що ми укладемо цей контракт цього року”, - заявила Косіняк-Камиш.

Очільник Міноборони також зазначив, що виступає за довготривалий стратегічний альянс зі скандинавськими країнами.

“У нас схоже відчуття щодо загрози з боку Росії та допомоги Україні. Ми інвестуємо в цей напрямок, країни Балтії, країни Північної Європи, для нас це дуже важливо”, - сказав він.