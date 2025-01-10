У 2024 році в Україні відкрили 64 978 кримінальних проваджень за статтею 190 Кримінального кодексу України (“Шахрайство”).

Це на 21% менше, ніж у 2023 році, коли було зафіксовано рекордну кількість таких справ − 82 609, повідомляє Опендатабот.

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Шахрайство в Україні: статистика та тенденції − подробиці

За даними Опендатабот, кількість справ про шахрайство досі у 2,7 раза перевищує показники до початку повномасштабної війни.

Інфографіка: Опендатабот

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Як змінилася кількість справ про шахрайство

За даними Генеральної прокуратури України, протягом минулого року спостерігалося зменшення кількості справ про шахрайство. Якщо у першому кварталі щомісяця відкривали близько 8 тисяч таких проваджень, то в останньому − лише 3,3 тисячі.

Водночас поліція стала ефективніше розкривати шахрайства. У 2024 році до суду дійшло 24% відкритих справ, тоді як у 2022 і 2023 роках цей показник становив лише 18%.