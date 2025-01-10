Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що у 2025 році Україна отримає 6 систем протиповітряної оборони IRIS-T та майже 50 ракет до них, повідомляє Міноборони Німеччини.

Німеччина надасть Україні нову військову допомогу − подробиці

“Німеччина продовжує надійно й активно підтримувати Україну”, − наголосив Пісторіус.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Очільник німецького військового відомства також зазначив, що групу союзників України, яка займається прискоренням поставок зброї, найкраще залишити під керівництвом США. Але якщо США зменшать свою участь, союзникам доведеться ухвалювати власні рішення.

Advertisement

“І якщо у Сполучених Штатах вирішать більше не підтримувати цей формат, то нам доведеться ухвалювати власні рішення”, − додав Пісторіус.

Водночас він додав, що поки що занадто рано говорити про те, що буде з форматом “Рамштайн” після повернення Дональда Трампа на посаду президента США.

МЗС засудило заяви кандидата в президенти Польщі щодо вступу до ЄС і НАТО
Більше по темі

МЗС засудило заяви кандидата в президенти Польщі щодо вступу до ЄС і НАТО

Він звинуватив нУкраїну в тому, що вона начебто не може взяти відповідальність за Волинську трагедію.

Німеччина незабаром передасть Україні додаткові ракети до IRIS-T

Німеччина нещодавно пообіцяла передати Україні додаткову партію ракет для систем ППО IRIS-T вже найближчими тижнями, що дозволить значно посилити протиповітряну оборону нашої держави.

23 грудня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України.

Advertisement

20 грудня Німеччина відправила в Україну шостий комплекс ППО IRIS-T. Тоді не конкретизувалося про який саме комплекс йдеться − SLS чи SLM.

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
Чи має «гренландський гамбіт» Трампа якесь підґрунтя у війні в Україні? США
АНАЛІЗ: Чи має «гренландський гамбіт» Трампа якесь підґрунтя у війні в Україні?
Київ Пост
3г тому
Болгарський політик закликав приєднати до його країни частину Одещини Європа
Болгарський політик закликав приєднати до його країни частину Одещини
Київ Пост
4г тому
МЗС засудило заяви кандидата в президенти Польщі щодо вступу до ЄС і НАТО НАТО
МЗС засудило заяви кандидата в президенти Польщі щодо вступу до ЄС і НАТО
Київ Пост
10г тому
Шольц блокує 3 млрд євро військової допомоги Україні Європа
Шольц блокує 3 млрд євро військової допомоги Україні
Київ Пост
10г тому
Спонсорований контент
" Попередній У Кремлі заявили, що Путін готовий до зустрічі з Трампом
Далі » Шахраї в Україні: чи вдається їх зупинити?