Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що у 2025 році Україна отримає 6 систем протиповітряної оборони IRIS-T та майже 50 ракет до них, повідомляє Міноборони Німеччини.
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“Німеччина продовжує надійно й активно підтримувати Україну”, − наголосив Пісторіус.
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Очільник німецького військового відомства також зазначив, що групу союзників України, яка займається прискоренням поставок зброї, найкраще залишити під керівництвом США. Але якщо США зменшать свою участь, союзникам доведеться ухвалювати власні рішення.
“І якщо у Сполучених Штатах вирішать більше не підтримувати цей формат, то нам доведеться ухвалювати власні рішення”, − додав Пісторіус.
Водночас він додав, що поки що занадто рано говорити про те, що буде з форматом “Рамштайн” після повернення Дональда Трампа на посаду президента США.
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Deutschland unterstützt die #Ukraine weiterhin verlässlich & tatkräftig. In 2025 werden die bereits angekündigten 6 IRIS-T Systeme geliefert. Neu: 🇩🇪 wird knapp 50 Lenkflugkörper für IRIS-T-Systeme bereitstellen. Minister Pistorius kündigte bei der #UDCG weitere Unterstützung an: pic.twitter.com/TkRqqzRDmx— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) January 9, 2025
Німеччина незабаром передасть Україні додаткові ракети до IRIS-T
Німеччина нещодавно пообіцяла передати Україні додаткову партію ракет для систем ППО IRIS-T вже найближчими тижнями, що дозволить значно посилити протиповітряну оборону нашої держави.
23 грудня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України.
20 грудня Німеччина відправила в Україну шостий комплекс ППО IRIS-T. Тоді не конкретизувалося про який саме комплекс йдеться − SLS чи SLM.