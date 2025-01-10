Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що у 2025 році Україна отримає 6 систем протиповітряної оборони IRIS-T та майже 50 ракет до них, повідомляє Міноборони Німеччини.

Німеччина надасть Україні нову військову допомогу − подробиці

“Німеччина продовжує надійно й активно підтримувати Україну”, − наголосив Пісторіус.

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Очільник німецького військового відомства також зазначив, що групу союзників України, яка займається прискоренням поставок зброї, найкраще залишити під керівництвом США. Але якщо США зменшать свою участь, союзникам доведеться ухвалювати власні рішення.

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“І якщо у Сполучених Штатах вирішать більше не підтримувати цей формат, то нам доведеться ухвалювати власні рішення”, − додав Пісторіус.

Водночас він додав, що поки що занадто рано говорити про те, що буде з форматом “Рамштайн” після повернення Дональда Трампа на посаду президента США.