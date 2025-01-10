У ніч на 10 січня дрони Служба безпеки України та Військово-морські Сили України завдали ударів по воєнним об’єктам Росії.

Дрони та ракета «Нептун» відпрацювали по складу зберігання боєприпасів та дронів-розвідників поблизу села Чалтирь у Ростовській області, РФ, повідомили джерела Kyiv Post.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Удар СБУ та ВМС по російському складу з дронами - що відомо

За інформацією джерел Kyiv Post, спочатку безпілотники СБУ «перевантажили» російську ППО, а потім на об’єкт завітав «Нептун».

Advertisement

Протягом ночі росіяни у соцмережах скаржилися на звуки дронів, роботу ППО та писали про сильний вибух - приліт «Нептуна».

Також вони скаржилися на багаторазові вибухи поблизу Чалтиря, які виникли внаслідок вторинної детонації боєприпасів.

«СБУ разом із ВМС ЗСУ уразили надважливу ціль – склад із розвідувальними дронами, які коригують ворожі удари по українським містам та лінії фронту. Тепер цих російських «пташок» в небі поменшає», - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

У грудні українські дрони уразили понад 54 000 російських цілей – Сирський
Більше по темі

У грудні українські дрони уразили понад 54 000 російських цілей – Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України оприлюднив статистику ударів підрозділів Сил безпілотних систем і підрозділів радіоелектронної боротьби.

Джерело Kyiv Post запевнило, що робота по воєнним об’єктам у російському тилу буде тривати і надалі.

Advertisement

Дрони СБУ атакували російський торговий порт Усть-Луга - що варто знати

6 січня стало відомо, що атака на найбільший в Росії торговий порт Усть-Луга в Ленінградській області - спецоперація Служби безпеки України.

Джерела Kyiv Post повідомляли, що 4 січня далекобійні дрони СБУ подолали понад 900 кілометрів.

Українські “пташки” долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль.

Внаслідок удару одна ємність отримала сильні пошкодження, а три сусідні - посікло уламками від вибуху.

Карина Доломанжи
Карина Доломанжи
Журналістка, редакторка новин
Катерина Захарченко
Катерина Захарченко

Наймолодша журналістка Kyiv Post, яка досліджує найважливіші теми сьогодення, від геополітичних викликів і оборонних стратегій до історій, що змінюють хід подій. Вона вивчає таємниці українських спецслужб і показує прихований бік глобальних подій. Її пристрасть — розкривати секрети, що змінюють історію. Народилася та живе в Києві.

Читати далі
США запровадили масштабні санкції проти нафтових компаній РФ Росія
США запровадили масштабні санкції проти нафтових компаній РФ
Київ Пост
3г тому
Наступ України показав нездатність РФ повернути території на Курщині - розвідка Естонії Росія
Наступ України показав нездатність РФ повернути території на Курщині - розвідка Естонії
За матеріалами Укрінформ
4г тому
У грудні українські дрони уразили понад 54 000 російських цілей – Сирський Росія
У грудні українські дрони уразили понад 54 000 російських цілей – Сирський
Київ Пост
5г тому
Вісті з Курщини: ЗСУ успішно відбивають російсько-північнокорейські штурми Росія
Вісті з Курщини: ЗСУ успішно відбивають російсько-північнокорейські штурми
Стефан Коршак
6г тому
Спонсорований контент
" Попередній Шахраї в Україні: чи вдається їх зупинити?
Далі » Вісті з Курщини: ЗСУ успішно відбивають російсько-північнокорейські штурми