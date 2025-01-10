У ніч на 10 січня дрони Служба безпеки України та Військово-морські Сили України завдали ударів по воєнним об’єктам Росії.

Дрони та ракета «Нептун» відпрацювали по складу зберігання боєприпасів та дронів-розвідників поблизу села Чалтирь у Ростовській області, РФ, повідомили джерела Kyiv Post.

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Удар СБУ та ВМС по російському складу з дронами - що відомо

За інформацією джерел Kyiv Post, спочатку безпілотники СБУ «перевантажили» російську ППО, а потім на об’єкт завітав «Нептун».

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Протягом ночі росіяни у соцмережах скаржилися на звуки дронів, роботу ППО та писали про сильний вибух - приліт «Нептуна».

Також вони скаржилися на багаторазові вибухи поблизу Чалтиря, які виникли внаслідок вторинної детонації боєприпасів.

«СБУ разом із ВМС ЗСУ уразили надважливу ціль – склад із розвідувальними дронами, які коригують ворожі удари по українським містам та лінії фронту. Тепер цих російських «пташок» в небі поменшає», - повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Більше по темі У грудні українські дрони уразили понад 54 000 російських цілей – Сирський Головнокомандувач Збройних сил України оприлюднив статистику ударів підрозділів Сил безпілотних систем і підрозділів радіоелектронної боротьби.

Джерело Kyiv Post запевнило, що робота по воєнним об’єктам у російському тилу буде тривати і надалі.

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Дрони СБУ атакували російський торговий порт Усть-Луга - що варто знати

6 січня стало відомо, що атака на найбільший в Росії торговий порт Усть-Луга в Ленінградській області - спецоперація Служби безпеки України.

Джерела Kyiv Post повідомляли, що 4 січня далекобійні дрони СБУ подолали понад 900 кілометрів.

Українські “пташки” долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль.

Внаслідок удару одна ємність отримала сильні пошкодження, а три сусідні - посікло уламками від вибуху.