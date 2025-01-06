Атака на найбільший в Росії торговий порт Усть-Луга в Ленінградській області - спецоперація Служби безпеки України, повідомили джерела Kyiv Post.
СБУ атакувала російський торговий порт Усть-Луга - відео
4 січня далекобійні дрони СБУ подолали понад 900 кілометрів.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Українські “пташки” долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль.
На відео видно, як один із дронів влучає у місткості з газовим конденсатом.
Внаслідок удару одна ємність отримала сильні пошкодження, а три сусідні - посікло уламками від вибуху.
За словами експертів, ремонт триватиме не менше місяця при наявності матеріалів та однозначно призведе до перебоїв в роботі терміналу.
«Термінал Усть-Луга є великим логістичним хабом в Балтійському морі. Через нього росія продає нафту й газ за допомогою «тіньового флоту».
Останні російські підводні човни покинули Середземне море після невдачі в Сирії
Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка росії потрібна для ведення війни. Сезон «бавовн»-2025 оголошуємо відкритим!», - зазначило поінформоване джерело в СБУ.
Дрони атакували порт Усть-Луга в РФ
Telegram-канал Astra повідомив, що сьогодні дрони атакували найбільший морський торгівельний порт Росії - Усть-Луга в Ленінградській області.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів, що цей порт відіграє ключову роль для Росії у війні проти України та на тлі загальної геополітичної напруженості.
За його словами, Усть-Луга стала однією з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після введення західних санкцій.
Крім того, порт допомагає здійснювати мілітаризацію Балтійського регіону, а також є місцем, куди прибуває і звідки йде тіньовий флот Російської Федерації.