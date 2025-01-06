Атака на найбільший в Росії торговий порт Усть-Луга в Ленінградській області - спецоперація Служби безпеки України, повідомили джерела Kyiv Post.

СБУ атакувала російський торговий порт Усть-Луга  - відео

4 січня далекобійні дрони СБУ подолали понад 900 кілометрів.

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Українські “пташки” долетіли майже до Санкт-Петербурга та успішно уразили ціль.

На відео видно, як один із дронів влучає у місткості з газовим конденсатом.

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Внаслідок удару одна ємність отримала сильні пошкодження, а три сусідні - посікло уламками від вибуху.

За словами експертів, ремонт триватиме не менше місяця при наявності матеріалів та однозначно призведе до перебоїв в роботі терміналу.

«Термінал Усть-Луга є великим логістичним хабом в Балтійському морі. Через нього росія продає нафту й газ за допомогою «тіньового флоту».

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Залишення порту Тартус може сигналізувати про повний вихід російських сил із Сирії після падіння підтримуваного Москвою режиму Асада в грудні.

Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка росії потрібна для ведення війни. Сезон «бавовн»-2025 оголошуємо відкритим!», - зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Дрони атакували порт Усть-Луга в РФ

Telegram-канал Astra повідомив, що сьогодні дрони атакували найбільший морський торгівельний порт Росії - Усть-Луга в Ленінградській області. 

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Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів, що цей порт відіграє ключову роль для Росії у війні проти України та на тлі загальної геополітичної напруженості.

За його словами, Усть-Луга стала однією з основних точок експорту російської нафти, газу, вугілля та інших ресурсів після введення західних санкцій. 

Крім того, порт допомагає здійснювати мілітаризацію Балтійського регіону, а також є місцем, куди прибуває і звідки йде тіньовий флот Російської Федерації. 

Карина Доломанжи
Карина Доломанжи
Журналістка, редакторка новин
Катерина Захарченко
Катерина Захарченко

Наймолодша журналістка Kyiv Post, яка досліджує найважливіші теми сьогодення, від геополітичних викликів і оборонних стратегій до історій, що змінюють хід подій. Вона вивчає таємниці українських спецслужб і показує прихований бік глобальних подій. Її пристрасть — розкривати секрети, що змінюють історію. Народилася та живе в Києві.

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