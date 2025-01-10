5 січня Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський опублікував підсумки щомісячної наради з командирами підрозділів Сил безпілотних систем (СБС) і підрозділів РЕБ, яка пройшла у режимі відеоконференції в Telegram.

Скільки російських цілей уразили українські дрони

Він повідомив про ураження понад 54 тисяч російських цілей протягом грудня, при цьому майже половина з них була уражена дронами-камікадзе.

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Він особливо відзначив успіхи полку СБС під командуванням майора Роберта Бровді та підрозділів безпілотників у складі 46-ї аеромобільної, 57-ї мотопіхотної, 28-ї механізованої, 3-ї десантно-штурмової бригади та 35-ї бригади морської піхоти.

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Головнокомандувач заслухав доповідь командувача СБС полковника Вадима Сухаревського, а також інформацію від різних компонентів Сил оборони, відповідальних за розробку та оперативне використання авіаційних, наземних і морських безпілотних систем.

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Сирський відзначив стрімке збільшення дальності та розширення використання безпілотників у війні. Зокрема, Росія все частіше використовує ударні безпілотники з оптоволоконними системами управління, що створює особливі технічні проблеми у боротьбі з ними і становить значну загрозу для українських операцій з використанням техніки.

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Однак, за його словами, Збройні сили України досягають все більшого успіху в боротьбі з такими безпілотниками за допомогою власних FPV-дронів із оптоволоконним керуванням.

В Україні триває створення спецбригади безпілотних систем

Була заслухана оновлена інформація щодо подальших оперативних розробок українських безпілотних систем, систем радіоелектронної боротьби та тактичних заходів протидії ворожій зброї та техніці, яка постійно еволюціонує.

За словами Сирського, особлива увага приділяється посиленню оперативного потенціалу безпілотників 155-ї механізованої бригади, і додав, що йде робота над завершенням планів створення спеціальної бригади безпілотних систем, що, разом із нарощуванням вітчизняного виробництва безпілотників, ще більше посилить безпілотні можливості ЗСУ.

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Президент Володимир Зеленський оголосив мету – виробити в 2025 році 30 000 безпілотників дальнього радіусу дії та 3 000 ракет. Окрім цього, нарощується виробництво розвідувальних, ударних і морських дронів. Він додав, що Україна шукає іноземні інвестиції для подальшої підтримки своїх виробничих потужностей у рамках таких ініціатив, як Данська коаліція дронів.