Масштабні пожежі в Південній Каліфорнії змусили десятки тисяч людей, серед яких понад 50 відомих акторів і телеведучих, покинути свої домівки та шукати прихисток у безпечних місцях, повідомляє Рeople.

Голлівуд у вогні: Десятки знаменитостей залишили домівки - подробиці

З-поміж понад 80 тис. людей, які були змушені залишити свої домівки, були знаменитості, зокрема:

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актори Лейтон Містер («Пліткарка»), Адам Броуді («Чужа земля», Анна Феріс («Дуже страшне кіно»), Кері Елвес («Пила»)

Кемерон Метісон («Головний госпіталь»), Браян Грінберг («Школа виживання»), Джон Сі Рейлі («Чикаго», «Банди Нью-Йорка»)

Кобі Смалдерс («Як я зустрів вашу маму»), лауреат «Еммі» Юджин Леві, оскароносний актор Ентоні Гопкінс, телеведучі Рікі Лейк, Спенсер Пратт і Хейді Монтаг.

Також Маріо Лопес, Моллі Сімс, Кід Куді та Бібі Рекса, повідомили, що вони евакуювалися, оскільки вогонь продовжує поширюватися.

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Зірка «Поліцейської академії» Стів Гуттенберг розповів, що допомагав евакуюватися жителям району Пасіфік-Палісейдс.

Через найбільшу в історії округу Лос-Анджелес лісову пожежу довелося відкласти безліч зйомок фільмів та розважальних заходів.

Пожежі у Каліфорнії - що відомо

Стихійна лісова пожежа та потужний штормовий вітер, який швидко роздмухує полум’я, спричинили серйозну небезпеку в околицях Лос-Анджелеса, де розташовані будинки знаменитостей, примусивши десятки людей до термінової евакуації.

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Унаслідок пожеж 400 тис. людей залишаються без електроенергії. Близько 1000 будівель згоріли. Понад 100 тис. людей змушені евакуюватися з Ітона, Херста та елітного району Пасіфік Палісейдс.

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За попередніми оцінками, збитки, яких завдали лісові пожежі в регіоні, складають від 52 млрд до 57 млрд дол.