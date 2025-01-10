Лідер ультраправої партії «Відродження» Костадін Костадінов, який відомий своїми проросійськими поглядами, висловив територіальні претензії до України та Македонії.

Політик пропонує “логічно повернути” до складу Болгарії Південну Бессарабію (південна частина Одеської області) та Північної Македонії.

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У Болгарії заговорили про територіальні претензії щодо Одещини

За словами політика, логічно буде повернути частину Одеської області до складу Болгарії, бо “болгари становлять більшість населення південної частини регіону.

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“Україна розпадається, і на майбутньому мирному конгресі, який вирішить долю так званої української державності, що не відбулася, Болгарія має заявити свої претензії на болгарську Бессарабію”, - додав Костадінов.

Крім того, одіозний політик висловив бажання об’єднати Болгарію та Македонії, бо країни мають спільну історію.

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Такі претензії він озвучив на тлі заяв обраного президента США Дональда Трампа про входження Канади до складу США.

Україна відповіла на територіальні презензії Костадінова

Посольство України у Болгарії назвало заяви лідера проросійської партії неприпустимими для країни-члена ЄС.

У відомстві додали, що такі заяви підтверджують системне просування наративів Кремля Костадіновим.

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“Посольство України звертається до керівництва Республіки Болгарія із закликом засудити висловлювання політика, який підбурює до руйнування норм міжнародного права, спотворює історичні факти та заохочує до переділу кордонів в Європі”, - ідеться у повідомленні.

Що таке Південна Бессарабія?

Південна Бессарабія – це історико-географічний регіон, що займає південну і східну частини історичної області Буджак у південній частині Бессарабії.

Сьогодні ця територія переважно розташована в Одеській області України.

Південна Бессарабія була завжди багатоетнічним регіоном, де проживали українці, болгари, гагаузи, росіяни та інші народності.