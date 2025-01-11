Катерина Садурська, яка спеціалізується на дисципліні “постійна вага без ласт” (CNF), завітала до Kyiv Post після свого тріумфу на останньому чемпіонаті світу.

Саме за результатами цього чемпіонату, який відбувся на острові Домініка 2 грудня 2024 року, Катерина стала першою жінкою у світі, яка досягла глибини 84 метри. Це наразі і є абсолютним світовим рекордом для жінок.

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Загалом, пані Садурська встановила сім світових рекордів у фрідайвінгу та шість разів ставала чемпіонкою світу.

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Вашій увазі стислий виклад розмови з пані Катериною.

Чому фрідайвінг?

Я по-справжньому закохалася в море, у воду ще змалку – десь у 5 чи 6 років. Після завершення кар’єри у синхронному, або “артистичному плаванні” почала займатися фрідайвінгом. Я вже пробувала раніше і дуже полюбила його.

Фрідайвінг для мене - це мікс медитації та спорту, і я вважаю, що це ідеальне поєднання для мене, для всього життя. Я ніколи не думала, що займатимуся цим спортом професійно. До повномасштабного вторгнення це було просто хобі.

Як фрідайвінг вплинув повсякденне життя Катерини Садурської

Дуже сильно. Це стало моїм стилем життя. Раніше це було просто хобі, як я вже говорила, і я жила звичайним життям. А зараз я професійна фрідайверка, тому моя головна мета – бути максимально ефективною у воді та на суші.

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Тому я все планую відповідно до графіка змагань і намагаюся вести максимально здоровий спосіб життя, але, звісно, зберігати баланс.

Я дуже змінилася, займаючись фрідайвінгом, тому що ми зосереджуємося на своєму тілі, на тому, що з ним відбувається. Це свого роду концентрація уваги. І ми дуже багато уваги приділяємо нашим відчуттям, диханню, серцебиттю, фізіології – всьому

Що надихає Катерину Садурську

Перш за все, це інтерес. Мені цікаво, як далеко, як глибоко я можу пірнути, на що здатне це тіло. Я віддала цьому багато років, багато працювала.

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І тепер у мене є цей інструмент, який називається фрідайвінг, яким я вимірюю свої можливості. І він, схоже, працює.

Звичайно, одна з найбільших мотивацій зараз – це представляти Україну на міжнародній арені, розповідати про те, що відбувається тут, як йде війна.

Та просто говорити про наше життя і про те, як воно змінилося, тому що воно зовсім не таке, як за кордоном.

Тому так, з 2022 року моя головна мета – представляти Україну на міжнародних змаганнях.