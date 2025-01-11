Україна хоче отримати чіткі гарантії безпеки та закінчити війну у 2025 році.
Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу RaiNews24.
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Зеленський: мрія України - завершення війни у 2025 році
Володимир Зеленський наголосив, що Київ прагне миру. Однак, для завершення війни потрібні такі гарантії безпеки, які не дозволять Росії знову напасти на Україну.
«Перед тим, як про щось домовлятися, дуже важливо, щоб це були серйозні гарантії безпеки для України та для всієї Європи. Це захист України й гарантії безпеки - що Росія не повернеться знову з агресією, як це було після окупації Криму у 2014-му, а потім у 2015 роках», - сказав президент.
За словами Володимира Зеленського, Путін хоче повністю знищити Україну.
«Путін хоче і завжди хотів знищити Україну повністю. Це факт. Це його мрія - знищити нас повністю, окупувати нас повністю. І не треба вірити в казки», - зауважив український лідер.
Переговори на умовах Путіна не принесуть сталого миру, - ISW
Володимир Зеленський вважає, що США можуть допомогти у забезпеченні гарантій безпеки для України та всієї Європи від чергового нападу з боку РФ.
Зустріч Трампа і Путіна: що відомо
Цього тижня новообраний президент США Дональд Трамп заявив про підготовку до зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним.
Трамп знову повторив, що Путін хоче з ним зустрітися.
«Ми організуємо цю зустріч. Нам треба покласти край цій війні. Це жахливий хаос», - сказав Трамп.
Він не уточнив, коли саме може зустрітися з російським диктатором.
У Кремлі відповіли, що Путін готовий до зустрічі з Трампом.
«Президент неодноразово заявляв про свою відкритість до контактів з міжнародними лідерами, в тому числі з президентом США, включаючи Дональда Трампа», - прокоментував прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.
Раніше аналітики ISW писали, що Росія не змінює своїх умов для завершення війни. Ці вимоги рівнозначні капітуляції України.
Президент Володимир Зеленський неодноразово озвучував українські умови для майбутніх переговорів. Йдеться, зокрема, про сильну українську армію, гарантії безпеки від західних партнерів, майбутнє членство України в НАТО та ЄС.