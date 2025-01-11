Україна хоче отримати чіткі гарантії безпеки та закінчити війну у 2025 році.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу RaiNews24.

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Зеленський: мрія України - завершення війни у 2025 році

Володимир Зеленський наголосив, що Київ прагне миру. Однак, для завершення війни потрібні такі гарантії безпеки, які не дозволять Росії знову напасти на Україну.

«Перед тим, як про щось домовлятися, дуже важливо, щоб це були серйозні гарантії безпеки для України та для всієї Європи. Це захист України й гарантії безпеки - що Росія не повернеться знову з агресією, як це було після окупації Криму у 2014-му, а потім у 2015 роках», - сказав президент.

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За словами Володимира Зеленського, Путін хоче повністю знищити Україну.

«Путін хоче і завжди хотів знищити Україну повністю. Це факт. Це його мрія - знищити нас повністю, окупувати нас повністю. І не треба вірити в казки», - зауважив український лідер.

Більше по темі Переговори на умовах Путіна не принесуть сталого миру, - ISW Росія не змінила своєї позиції та наполягає на умовах, які рівнозначні капітуляції України.

Володимир Зеленський вважає, що США можуть допомогти у забезпеченні гарантій безпеки для України та всієї Європи від чергового нападу з боку РФ.