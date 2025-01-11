Жодні переговори про закінчення війни в України на умовах російського диктатора Володимира Путіна не призведуть до стійкого миру.

Так вважають аналітики ISW.

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Вони зазначають, що попри «бажання» Кремля вести перемовини із західними лідерами, РФ не змінила своєї позиції.

Умови Путіна для закінчення війни в Україні

Цього тижня у Москві заявили, що готові до переговорів з обраним президентом США Дональдом Трампом без будь-яких «попередніх умов».

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Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відповів на заяву Трампа про організацію зустрічі з Путіним.

При цьому Кремль й надалі зберігає свою «неодноразово озвучену» позицію щодо України, яку Путін чітко визначив у червні 2024 року та повторив у грудні під час своєї Прямої лінії.

Російський диктатор вимагав від України:

замінити президента Володимира Зеленського та його уряд під виглядом «денацифікації»,

провести демілітаризацію,

віддати Росії значні частини території на сході та півдні України, включаючи території, які РФ наразі не окупувала.

«Фактично все це означає повну капітуляцію України», - підсумували аналітики ISW.

Україна мріє про завершення війни у 2025 році, - Зеленський

Напередодні в інтерв’ю італійському RaiNews24 президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати чіткі гарантії безпеки та закінчити війну у 2025 році.

«Перед тим, як про щось домовлятися, дуже важливо, щоб це були серйозні гарантії безпеки для України та для всієї Європи. Це захист України й гарантії безпеки - що Росія не повернеться знову з агресією, як це було після окупації Криму у 2014-му, а потім у 2015 роках», - сказав президент.

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За словами Володимира Зеленського, Путін хоче повністю знищити Україну.

«Путін хоче і завжди хотів знищити Україну повністю. Це факт. Це його мрія - знищити нас повністю, окупувати нас повністю. І не треба вірити в казки», - зауважив український лідер.