Жодні переговори про закінчення війни в України на умовах російського диктатора Володимира Путіна не призведуть до стійкого миру. 

Так вважають аналітики ISW. 

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Вони зазначають, що попри «бажання» Кремля вести перемовини із західними лідерами, РФ не змінила своєї позиції. 

Умови Путіна для закінчення війни в Україні

Цього тижня у Москві заявили, що готові до переговорів з обраним президентом США Дональдом Трампом без будь-яких «попередніх умов».

Advertisement

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відповів на заяву Трампа про організацію зустрічі з Путіним. 

При цьому Кремль й надалі зберігає свою «неодноразово озвучену» позицію щодо України, яку Путін чітко визначив у червні 2024 року та повторив у грудні під час своєї Прямої лінії. 

Російський диктатор вимагав від України: 

  • замінити президента Володимира Зеленського та його уряд під виглядом «денацифікації»,
  • провести демілітаризацію, 
  • віддати Росії значні частини території на сході та півдні України, включаючи території, які РФ наразі не окупувала.

«Фактично все це означає повну капітуляцію України», - підсумували аналітики ISW. 

Україна мріє закінчити війну у 2025 році, - Зеленський
Більше по темі

Україна мріє закінчити війну у 2025 році, - Зеленський

Київ хоче отримати від партнерів чіткі гарантії безпеки.

Україна мріє про завершення війни у 2025 році, - Зеленський

Напередодні в інтерв’ю італійському RaiNews24 президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати чіткі гарантії безпеки та закінчити війну у 2025 році. 

«Перед тим, як про щось домовлятися, дуже важливо, щоб це були серйозні гарантії безпеки для України та для всієї Європи. Це захист України й гарантії безпеки - що Росія не повернеться знову з агресією, як це було після окупації Криму у 2014-му, а потім у 2015 роках», - сказав президент. 

Advertisement

За словами Володимира Зеленського, Путін хоче повністю знищити Україну.

«Путін хоче і завжди хотів знищити Україну повністю. Це факт. Це його мрія - знищити нас повністю, окупувати нас повністю. І не треба вірити в казки», - зауважив український лідер. 

Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
ЗСУ взяли у полон двох військових з Північної Кореї ВАЖЛИВО Росія
ЗСУ взяли у полон двох військових з Північної Кореї
Київ Пост
44хв тому
Путін зараз у скрутному становищі, - Байден Путін
Путін зараз у скрутному становищі, - Байден
Київ Пост
2г тому
Україна мріє закінчити війну у 2025 році, - Зеленський Путін
Україна мріє закінчити війну у 2025 році, - Зеленський
Київ Пост
5г тому
Британія ввела санкції проти найбільших нафтових компаній РФ Росія
Британія ввела санкції проти найбільших нафтових компаній РФ
Київ Пост
6г тому
Спонсорований контент
" Попередній Україна мріє закінчити війну у 2025 році, - Зеленський
Далі » Через обстріл Запоріжжя поранені двоє людей