Жодні переговори про закінчення війни в України на умовах російського диктатора Володимира Путіна не призведуть до стійкого миру.
Так вважають аналітики ISW.
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Вони зазначають, що попри «бажання» Кремля вести перемовини із західними лідерами, РФ не змінила своєї позиції.
Умови Путіна для закінчення війни в Україні
Цього тижня у Москві заявили, що готові до переговорів з обраним президентом США Дональдом Трампом без будь-яких «попередніх умов».
Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відповів на заяву Трампа про організацію зустрічі з Путіним.
При цьому Кремль й надалі зберігає свою «неодноразово озвучену» позицію щодо України, яку Путін чітко визначив у червні 2024 року та повторив у грудні під час своєї Прямої лінії.
Російський диктатор вимагав від України:
- замінити президента Володимира Зеленського та його уряд під виглядом «денацифікації»,
- провести демілітаризацію,
- віддати Росії значні частини території на сході та півдні України, включаючи території, які РФ наразі не окупувала.
«Фактично все це означає повну капітуляцію України», - підсумували аналітики ISW.
Україна мріє закінчити війну у 2025 році, - Зеленський
Україна мріє про завершення війни у 2025 році, - Зеленський
Напередодні в інтерв’ю італійському RaiNews24 президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати чіткі гарантії безпеки та закінчити війну у 2025 році.
«Перед тим, як про щось домовлятися, дуже важливо, щоб це були серйозні гарантії безпеки для України та для всієї Європи. Це захист України й гарантії безпеки - що Росія не повернеться знову з агресією, як це було після окупації Криму у 2014-му, а потім у 2015 роках», - сказав президент.
За словами Володимира Зеленського, Путін хоче повністю знищити Україну.
«Путін хоче і завжди хотів знищити Україну повністю. Це факт. Це його мрія - знищити нас повністю, окупувати нас повністю. І не треба вірити в казки», - зауважив український лідер.