Російський диктатор Путін опинився у «скрутному становищі» після запровадження масштабних санкцій проти російських енергетичних компаній.
Так вважає американський президент Джо Байден.
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«Путін зараз перебуває у скрутному становищі, і я думаю, що дуже важливо, щоб у нього не було жодного перепочинку, щоб продовжувати робити ті жахливі речі, які він продовжує робити», - сказав глава Білого дому.
Україна має реальний шанс здобути перемогу, - Байден
Американський президент Джо Байден вважає реальним шанс українців перемогти у війні, якщо Захід й надалі допомагатиме Україні.
«Є реальний шанс, що українці зможуть перемогти. Тому що ціна війни для Росії неймовірно висока - понад 600 тисяч загиблих або поранених. Високий рівень смертності та серед північнокорейців, яких вони привезли. Я знаю, що у Конгресі є значна кількість демократів і республіканців, які вважають, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Якщо Трамп вирішить припинити фінансування України - я сподіваюся, що вони з цим не погодяться», - сказав Байден.
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Санкції проти РФ
Напередодні США і Велика Британія оголосили про масштабні санкції проти російського енергетичного сектора.
Під обмеження, зокрема, потрапили нафтові гіганти «Газпром Нафта» та «Сургутнафтогаз».
Обидві компанії видобувають понад один мільйон барелів нафти за день і приносять Росії близько 23 мільярдів доларів на рік. Ці прибутки є важливим джерелом фінансування війни, яку розв’язала РФ.
Очікується, що нові санкції значно обмежать можливості Росії отримувати доходи від продажу енергоресурсів.