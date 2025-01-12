В Енгельсі Саратовської області РФ вже п’яту добу горить нафтобаза, яку Сили оборони України атакували дронами вночі 8 січня.

Про це пише Настоящее время.

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Нафтобаза в Енгельсі палає п’ятий день

За словами губернатора Саратовської області Романа Бурсагіна, на «промисловому підприємстві» в Енгельсі продовжується процес «контрольованого вигорання палива».

Він зазначив, що спеціалісти цілодобово працюють на місці пожежі, а у повітрі не виявили перевищення концентрації шкідливих речовин.

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8 січня нафтобазу в Енгельсі атакували дрони

Нафтобаза в Енгельсі загорілася 8 січня після атаки безпілотників.

У Генштабі підтвердили, що ворожий об’єкт уразили Сили оборони України.

Українські воїни вдарили по базі зберігання нафтопродуктів «Комбінат Крістал».

Ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром «Енгельс-2», де базується стратегічна авіація ворога.