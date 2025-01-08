У ніч проти 8 січня в російському місті Енгельс Саратовської області після атаки безпілотників спалахнула пожежа на нафтобазі “Комбінат Крістал” Росрезерву, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА.
В Енгельсі після атаки дронів спалахнула нафтобаза − подробиці
Дані про ураження “Комбінат Крістал” підтвердив Генштаб ЗСУ.
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Як зазначається, нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром “Енгельс-2”, де базується стратегічна авіація Росії.
Завдання виконували підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) та Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.
“Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об’єктах”, − наголосив Генштаб.
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За даними АSTRА, місцеві чули до 15 вибухів у Енгельсі.
АSTRА порівняла кадри з відео з кадрами панорамних карт Google і підтвердила, що горить саме нафтобаза “Крістал”.
Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив атаку безпілотників на Енгельс та повідомив про пошкодження “одного з промислових підприємств”. Пізніше він заявив про розгортання оперативного штабу з ліквідації пожежі.
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