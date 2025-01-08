У ніч проти 8 січня в російському місті Енгельс Саратовської області після атаки безпілотників спалахнула пожежа на нафтобазі “Комбінат Крістал” Росрезерву, повідомив російський новинний Телеграм-канал АSTRА.

В Енгельсі після атаки дронів спалахнула нафтобаза − подробиці

Дані про ураження “Комбінат Крістал” підтвердив Генштаб ЗСУ.

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Як зазначається, нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром “Енгельс-2”, де базується стратегічна авіація Росії.

Завдання виконували підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) та Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

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“Ураження нафтобази створює серйозні логістичні проблеми для стратегічної авіації російських окупантів та суттєво знижує їх можливості завдавати ударів по мирних українських містах та цивільних об’єктах”, − наголосив Генштаб.

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За даними АSTRА, місцеві чули до 15 вибухів у Енгельсі.

АSTRА порівняла кадри з відео з кадрами панорамних карт Google і підтвердила, що горить саме нафтобаза “Крістал”.

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Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив атаку безпілотників на Енгельс та повідомив про пошкодження “одного з промислових підприємств”. Пізніше він заявив про розгортання оперативного штабу з ліквідації пожежі.

Міністерство оборони Росії стверджує, що вночі сили ППО ворога ніюито перехопили та знищили 32 українські безпілотники над сімома областями РФ та акваторією Азовського моря.