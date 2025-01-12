Сирія отримала першу партію допомоги від України - 500 тонн борошна.

Про це повідомили в МЗС.

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Сирія отримала борошно від України

Українське борошно надіслали у рамках програми «Grain from Ukraine» за підтримки «Всесвітньої продовольчої програми».

«У той час, як кремлівський режим провокує глобальні кризи та є головним експортером агресії, терору та воєнних злочинів, Україна залишається гарантом продовольчої безпеки у світі. Окремі наші зусилля сьогодні спрямовані на підтримку сирійського народу, який десятиліттям страждав від двох режимів одночасно - Асада і Путіна», - пояснив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

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Наприкінці грудня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна відправила Сирії 500 тонн борошна.

Тоді він розповів, що борошно мають отримати понад 33 тисячі сімей або 167 тисяч людей. Кожен пакунок важить 15 кілограмів і може прогодувати сім’ю з п’яти осіб протягом місяця.

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Grain from Ukraine: як діє програма

У межах ініціативи «Grain from Ukraine» Україна вже відправила соняшникову олію до Мозамбіку. Майже 416 тонн прибудуть на початку лютого.

Ще 73,4 тонни олії та 970,5 тонни борошна наприкінці січня будуть у Джибуті.

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Крім того, 453 тонни соняшникової олії Україна невдовзі відправить до Танзанії.

У МЗС нагадали, що проєкт «Grain from Ukraine» створений для подолання голоду у світі.

В українських виробників купують продукцію за кошти міжнародних партнерів і відправляють до країн, яким потрібна допомога.

«Таким чином наші агровиробники отримують збут своєї продукції, а країни, які потребують підтримки - якісне продовольство», - зауважили у МЗС.