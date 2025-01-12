Швейцарія готова організувати зустріч новообраного президента США Дональда Трампа та кремлівського лідера Путіна.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо, пише газета Le Temps.

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У Швейцарії готові організувати зустріч Путіна і Трампа

За словами речника, Швейцарія не буде ініціатором зустрічі. Але готова забезпечити такі перемовини, якщо обидві сторони цього захочуть.

У МЗС Швейцарії зазначили, що ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, не буде перешкодою для його потенційного візиту у країну. Мовляв, швейцарський уряд начебто має право зробити виняток, якщо це потрібно для мирних переговорів.

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Трамп і Путін: коли можлива зустріч

Цього тижня обраний президент США Дональд Трамп заявив про підготовку зустрічі з російським диктатором Путіним. Коли це може статися - політик не уточнив.

Трамп знову повторив, що очільник Кремля хоче з ним зустрітися і підготовка до такої зустрічі вже триває.

Більше по темі Президент Словаччини відмовився їхати до України Причина такого рішення - зупинка транзиту російського газу, який отримувала Словаччина.

У Москві кажуть, що готові до перемовин з Трампом без будь-яких «попередніх умов».

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському RaiNews24 заявив, що цього року Україна хоче отримати чіткі гарантії безпеки та мріє закінчити війну.

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В Інституті вивчення війни прогнозували, що жодні переговори про закінчення війни в України на умовах російського диктатора не призведуть до стійкого миру.

Аналітики ISW зазначають, що Путін й надалі наполягатиме на своїх довоєнні максималістських вимогах, які передбачають ізоляцію України та послаблення НАТО.