В Україні з початку широкомасштабного вторгнення Росії загинули 145 митців та 95 медійників.

Серед них семеро іноземних журналістів, повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

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Війна в Україні: 145 митців та 95 медійників загинули від рук Росії

У МСКС зазначили, що Росія, подібно до сталінського режиму в минулому, цілеспрямовано знищує українську культуру, вбиваючи її творців.

Ці злочини – не просто статистика, а свідчення трагічного повторення історії, коли ціле покоління митців стає жертвою тоталітарного режиму.

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Під час війни загинули не лише українські, але й сім іноземних медійників, які розповідали світові про події в Україні.

Журналісти, які нині працюють в Україні, створюють важливі новини, розслідування та репортажі в умовах підвищеного ризику.

Медійники цілодобово збирають неспростовні докази злочинів російської армії та висвітлюють силу, подвиг і мужність українських захисників.

“Систематичні злочини проти журналістів і медіа, вчинені росією, становлять серйозну загрозу для свободи слова та інформаційної безпеки, підривають демократичні цінності та права людини”, - ідеться у повідомленні.

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Загинув танцівник Володимир Раков - що відомо

6 січня на фронті загинув 30-річний український танцівник та режисер-постановник різноманітних шоу Володимир Раков.

Володимир Раков вступив до лав Збройних сил України у 2022 році, після початку повномасштабного вторгення.

Він служив у 2-ому стрілецькому батальйоні 24-ої ОМБр ім. короля Данила.