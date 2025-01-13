В Україні з початку широкомасштабного вторгнення Росії загинули 145 митців та 95 медійників.
Серед них семеро іноземних журналістів, повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.
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Війна в Україні: 145 митців та 95 медійників загинули від рук Росії
У МСКС зазначили, що Росія, подібно до сталінського режиму в минулому, цілеспрямовано знищує українську культуру, вбиваючи її творців.
Ці злочини – не просто статистика, а свідчення трагічного повторення історії, коли ціле покоління митців стає жертвою тоталітарного режиму.
Під час війни загинули не лише українські, але й сім іноземних медійників, які розповідали світові про події в Україні.
Журналісти, які нині працюють в Україні, створюють важливі новини, розслідування та репортажі в умовах підвищеного ризику.
Медійники цілодобово збирають неспростовні докази злочинів російської армії та висвітлюють силу, подвиг і мужність українських захисників.
“Систематичні злочини проти журналістів і медіа, вчинені росією, становлять серйозну загрозу для свободи слова та інформаційної безпеки, підривають демократичні цінності та права людини”, - ідеться у повідомленні.
Загинув танцівник Володимир Раков - що відомо
6 січня на фронті загинув 30-річний український танцівник та режисер-постановник різноманітних шоу Володимир Раков.
Володимир Раков вступив до лав Збройних сил України у 2022 році, після початку повномасштабного вторгення.
Він служив у 2-ому стрілецькому батальйоні 24-ої ОМБр ім. короля Данила.