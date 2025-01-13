У понеділок член парламенту Південної Кореї заявив, посилаючись на інформацію розвідки, що натепер у бойових діях в Україні загинули близько 300 північнокорейських солдатів і 2 700 дістали поранення.

Раніше Сеул заявляв, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин надіслав Москві понад 10 000 одиниць «гарматного м’яса» на допомогу у війні з Києвом в обмін на її технічну допомогу у створенні зброї та супутникових програмах Пхеньяна, який перебуває під жорсткими санкціями.

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Минулими вихідними президент України Володимир Зеленський повідомив про взяття в полон двох північнокорейських солдатів і опублікував відео допиту цих поранених вояків, які можуть поповнити обмінний фонд.

«Втрати північнокорейських військ у Курській області Росії, за оцінками, вже перевищили 3 000 вбитими й пораненими, – сказав журналістам депутат Лі Сонг Квон після брифінгу Національної розвідувальної служби Сеула. – Це включає «приблизно 300 вбитих і 2 700 поранених».

Більше по темі Зеленський розкритикував програшні газові ставки Фіцо на Росію Раніше словацький прем’єр відмовився від допомоги України на час адаптації до відсутності транзиту газу з країни-агресора.

За його словами, солдатам елітного північнокорейського штурмового корпусу було наказано не здаватися в полон живими.

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«Примітно, що записки, знайдені у загиблих солдатів, вказують на те, що північнокорейська влада тиснула на них, щоб вони покінчили життя самогубством або підірвали себе, щоб не потрапити в полон», – сказав Лі.

Він додав, що за участь у бойових діях деяких із солдатів амністували або прийняли до правлячої Трудової партії КНДР.

«Один північнокорейський солдат, якого брали в полон, вигукнув: «Генерал Кім Чен Ин!» і спробував підірвати гранату. Його застрелили», – сказав Лі.

За його словами, північнокорейські солдати мають «недостатнє розуміння сучасної війни», і Росія використовує їх у спосіб, що призводить до «великої кількості жертв».

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Полонені солдати

Лі, виступаючи від імені парламентського комітету з питань розвідки Південної Кореї, сказав, що цього року Дональд Трамп, який раніше намагався схилити Кім Чен Ина на свій бік, «може знову наполягати на діалозі».

Він також сказав, що Кім, який вже зустрічався з Путіним наприкінці 2023 року, може «зважити можливість візиту до Росії в першій половині цього року».

У неділю Зеленський написав у соціальній мережі X: «Україна готова передавати Кім Чен Ину його людей, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в Росії».

Він додав, що полонених північнокорейських солдатів «безсумнівно, буде більше».

«Для тих солдатів із Північної Кореї, які не захочуть повертатися, можуть бути й деякі інші шляхи. Зокрема, ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди корейською про цю війну, отримають таку можливість», – написав Зеленський.

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Україна, США і Південна Корея звинуватили Північну Корею в тому, що вона відправила понад 10 000 солдатів на допомогу російським військам, але ні Москва, ні Пхеньян цього не визнали.

Обидві країни посилили свою військову співпрацю після того, як Росія розпочала вторгнення в Україну у 2022 році.

Під час візиту до Сеула цього місяця держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон вважає, що Росія розширює космічну співпрацю з Північною Кореєю в обмін на її військовий внесок у війну з Україною.

Сполучені Штати також вважають, що Росія «може бути близька» до офіційного визнання статусу Північної Кореї як ядерної держави.

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На опублікованому Зеленським відео допиту двох північнокорейських військовополонених видно, що один із них лежить на двоярусному ліжку, а інший сидить із пов’язкою на щелепі.

Один із них сказав через перекладача, що не знав, що воюватиме проти України, і що його командири «казали йому, що це лише навчання».

Один полонений сказав, що хоче повернутися до Північної Кореї, а інший – що буде робити те, що йому скажуть, але, якщо буде можливість, хоче жити в Україні.