Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в інтерв’ю Financial Times заявив про збільшення втоми від війни в Україні серед польського суспільства.

Чому Польща втомилася від війни в Україні?

За його словами, поляки негативно реагують на демонстрацію розкоші з боку деяких українців, які виїхали з країни.

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“Звичайно, у польському суспільстві є втома, і це зрозуміло, особливо коли люди тут бачать молодих українських чоловіків, які їздять на останніх моделях автомобілів або зупиняються в п’ятизіркових готелях”, − пояснив Косіняк-Камиш.

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Міністр також наголосив на тому, що Україна має пам’ятати про військову допомогу, яку надала Польща після початку повномасштабного вторгнення Росії.

“З одного боку, я розумію президента Зеленського, адже його обов’язок − постійно вимагати більшої підтримки. Але я думаю, що він і Україна також повинні пам’ятати, що, коли інші відправляли тільки каски, ми відправляли танки”, − додав Косіняк-Камиш про розбіжності з Україною щодо літаків МіГ-29.

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Україна втомилася від війни, Росія може напасти на Польщу

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що українці втомилися від війни, а Росія може напасти на Польщу. Міністерство внутрішніх справ Польщі вже готувало правила евакуації мирного населення та збереження національних культурних цінностей у разі стихійного лиха або військової небезпеки.

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Він також запевнив, що не змінив думки щодо Волинської трагедії.

Косіняк-Камиш наголошував, що есгумація тіл та гідне поховання − єдиний шлях до “добрих польсько-українських взаємин”.

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