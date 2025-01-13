На війні в Україні загинув грузинський боєць Каха Тілідзе, який воював на боці Збройних сил України, повідомляє “Ехо Кавказу” з посиланням на родичів та бойових товаришів загиблого.
Хто такий Каха Тілідзе?
Інформацію про загибель Тілідзе підтвердило Міністерство закордонних справ Грузії.
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Відомо, що раніше Тілідзе брав участь у боях на Курщині. Обставини та місце його загибелі наразі невідомі.
Каха Тілідзе родом із села Земо-Алвані, Ахметський муніципалітет (Грузія).
В Україні на фронті загинув ще один грузинський доброволець
У кінці жовтня стало відомо, що на війні в Україні загинув ще один грузинський доброволець Мамука Кекелія.
Дані про загибель Кекелії поширили його друзі.
Раніше, в серпні, на фронті також загинув грузинський доброволець Віктор Кіпрітіді, який воював на боці Сил Оборони. Перед тим стало відомо, що в ході бойових дій в Україні загинув 26-річний доброволець з Фінляндії Вілле Мюккянен.