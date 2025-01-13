Представник районної прокуратури в Познані (Польща) повідомив, що чотирьом офіцерам польської армії пред’явлені звинувачення в нехтуванні службовими обов’язками після того, як у липні “загубилися” 240 протитанкових мін ТМ-62М. Більш ніж за тиждень по тому вони були знайдені в залізничному вагоні біля складу шведського меблевого рітейлера IKEA в селі Орля поблизу кордону з Білоруссю.

Це сталося через те, що вагон розвантажували ненавчені солдати, яких примушували робити це швидко, щоб уникнути додаткових витрат на оренду залізничних вагонів. Повідомляється, що двоє з тих, кого вважали безпосередньо відповідальними, – полковники Пьотр Корнелюк і Роберт Скрьонтек – вже подали рапорти на звільнення з армії. Імена інших двох підозрюваних у причетності поки що не називаються.

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«Підозрюваними є четверо солдатів, справа стосується недбалого виконання службових обов’язків під час розвантаження транспорту з боєприпасами... Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі», – повідомила прокуратура в четвер.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що звільнив начальника Інспекції забезпечення генерал-майора Артура Кеньпчинського, на якого поклали відповідальність за втрату протитанкових мін. Про це у четвер повідомило польське інтернет-видання Onet із посиланням на допис у мережі X. В обов’язки Кеньпчинського входило, серед іншого, управління системою матеріально-технічного забезпечення армії.

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Міни були перевезені залізницею між 4 і 7 липня минулого року з Гайнівки, що на східному кордоні Польщі, для передачі на склад боєприпасів біля села Мости.

Повідомляється, що зниклі протитанкові міни були частиною великої партії мін та інших боєприпасів вагою 1 000 тонн. Також стверджується, що коли вперше було помічено «нестачу», в документи доставки були внесені зміни. Хоча в повідомленні про звільнення Кеньпчинського не була вказана причина, місцеві ЗМІ стверджують, що, ймовірно, він намагався приховати помилку.

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У дещо «жартівливому» тоні видання Wiadomosci.wp. написало, що втрату було виявлено лише тоді, коли хтось із працівників IKEA зателефонував до міністерства і запитав, «коли вони приїдуть забрати свої міни», після чого було розпочато розслідування.

Виконавча директорка IKEA в Польщі Малгожата Добієс-Турульська сказала, що військові забрали міни з одного з вагонів, які прибули на склад, що належить IКЕА Industry Orla.

«Ящики того ж дня забрала військова поліція», – сказала вона. – Співпраця з військовою поліцією пройшла дуже гладко».

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Лукаш Вавжиняк із прокуратури Познані повідомив, що міни містилися в 40 ящиках. «Усі були надійно опечатані. Їх негайно передали військовим», – сказав він.