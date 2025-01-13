Європейський Союз виділяє 148 млн євро на необхідну гуманітарну допомогу українцям в Україні та Молдові.

Загальний обсяг гуманітарної допомоги, виділеної Європейською Комісією (ЄК), перевищить 1,1 млрд євро, ідеться на сайті ЄК.

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Гуманітарна допомога для українців в Україні та Молдові - що відомо

З нового пакету 140 млн євро спрямують на гуманітарні проєкти в Україні.

Зокрема, на надання надзвичайної допомоги, включаючи продовольство, житло, чисту воду, охорону здоров’я та підготовку до зими.

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Пріоритетом є підтримка вразливих верств населення в регіонах сходу та півдня України, які найбільше постраждали від війни.

Ще вісім млн євро ЄС виділив на гуманітарні проєкти в Молдові.

Підтримка буде зосереджена на допомозі українським біженцям та молдовським громадам, що їх приймають, з пріоритетом на грошову допомогу, доступ до критично важливих послуг, таких як охорона здоров’я та освіта, а також психосоціальну підтримку.

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Очікується, що під час візиту комісар Лахбіб зустрінеться з українськими лідерами, включно з президентом Володимиром Зеленським та високопосадовцями, щоб обговорити нагальні гуманітарні виклики та стратегічний розподіл допомоги ЄС.

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Вона також зустрінеться з бенефіціарами гуманітарної допомоги ЄС та місцевими партнерами.

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