Київ, Амстердам, Нью-Йорк, Дубай, 13 січня 2025 року: VEON Ltd. (Nasdaq: VEON), глобальний цифровий оператор («VEON» або, разом з дочірніми компаніями, «Група»), та Cohen Circle Acquisition Corp. I («Cohen Circle»), спеціалізована компанія з придбання активів (Nasdaq: CCIRU), сьогодні оголосили про підписання протоколу про наміри щодо спільного ведення бізнесу з метою опосередкованого розміщення компанії «Київстар», цифрового оператора VEON в Україні, на фондовій біржі Nasdaq Stock Market LLC («Nasdaq») у Сполучених Штатах Америки.

Advertisement

Завершення цієї транзакції зробить «Київстар» однією з перших українських компаній, які представлені на американській фондовій біржі, що дозволить американським та іншим міжнародним інвесторам безпосередньо брати участь у розвитку «Київстар» та у ширшому відновленні економіки України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Київстар» - провідний цифровий оператор України, що має найбільшу в країні мережу мобільного та фіксованого зв’язку та обслуговує близько 24 мільйонів абонентів. Портфель цифрових послуг «Київстар» включає цифрову медичну платформу Helsi із зареєстрованою базою користувачів у 28 мільйонів та платформу кіно та телебачення «Київстар ТБ». «Київстар» також є провідним постачальником корпоративних послуг в Україні, що надає підтримку українському бізнесу за допомогою хмарних рішень, рішень у сфері кібербезпеки та штучного інтелекту, а також є зростаючим гравцем на ринку розробки програмного забезпечення в Україні через підрозділ Kyivstar Tech. Окрім цього, «Київстар», як бажаний партнер для міжнародних технологічних компаній, нещодавно підписав знакову угоду зі Starlink про запровадження в Україні супутникового зв’язку Direct to Cell, що допоможе посилити стійкість комунікаційної інфраструктури в країні.

Advertisement

Advertisement

“Ми пишаємося тим, що з виходом «Київстар» на фондову біржу Nasdaq ми відкриваємо для України американський та глобальний ринки. Як найбільший приватний інвестор в Україні, ми, завдяки цьому важливому кроку, ще більше посилюємо наш заклик «Інвестуй в Україну зараз!», демонструючи потенціал зростання країни та пропонуючи американським інвесторам прямий доступ до її майбутніх економічних можливостей», - коментує Огі К. Фабела ІІ, Голова правління та засновник VEON.

«Угода, якої ми досягли з Cohen Circle, є значним кроком у реалізації стратегії VEON, спрямованої на збільшення інвестиційної привабливості наших ключових активів, у тому числі через їх розміщення на біржі, де це доцільно. Цей крок також підкреслює нашу відданість відновленню України шляхом залучення інвестицій. Ми раді бачити інтерес інвесторів до історії успіху «Київстар» та їхню високу оцінку потенціалу України. Ми сповнені рішучості наполегливо працювати над успішним завершенням цього процесу, який дозволить компанії «Київстар» стати унікальною можливістю для міжнародних інвесторів, одночасно акцентуючи увагу на інвестиційній привабливості України», - зазначає Каан Терзіоглу, СЕО VEON Group.

Advertisement

«В історії «Київстар» і України сьогодні починається нова глава. Це не просто про бізнес – це про віру в Україну та її майбутнє. Ми разом з VEON взяли на себе зобов’язання інвестувати один мільярд доларів у розвиток країни, і тепер відкриваємо шлях для глобальних інвесторів. Переконаний, що цей крок надихне й інших великих інвесторів повірити в потенціал України та інвестувати в її майбутнє вже сьогодні, не чекаючи завершення війни», - коментує Олександр Комаров, СЕО «Київстар».

Advertisement

«Київстар» володіє всіма якостями, які відповідають нашим очікуванням щодо партнерів з об’єднання бізнесу - міцні позиції в бізнесі, сильний менеджмент і можливості для масштабного зростання. Ми надзвичайно раді співпрацювати з VEON та пропонувати інвесторам вигідну можливість інвестувати в економічний розвиток України», - зазначає Бетсі Коен, Голова Правління та СЕО Cohen Circle Acquisition Corp. I.

Підписання протоколу про наміри дозволить VEON та Cohen Circle опрацювати можливість об’єднання бізнесу між VEON Holdings B.V. («VEON Holdings») та Cohen Circle з метою непрямого лістингу «Київстар», дочірньої компанії VEON Holdings, на фондовій біржі Nasdaq. VEON продовжить володіти мажоритарним пакетом акцій цієї компанії, що котуватиметься на фондовій біржі. Сторони планують оголосити про додаткові деталі щодо об’єднання бізнесу після підписання остаточної угоди, що, як очікується, відбудеться до початку другого кварталу 2025 року.

Advertisement

В рамках підготовки до об’єднання бізнесу VEON проведе реорганізацію VEON Holdings, що відбудеться до завершення транзакції. Ця реорганізація буде завершена шляхом поділу, передбаченого законодавством Нідерландів, в результаті якого VEON Holdings, яка залишиться зареєстрованою в Нідерландах, буде володіти лише компанією «Київстар» та її дочірніми компаніями, а також деякими іншими окремими активами та зобов’язаннями. У свою чергу, новостворена компанія буде володіти іншими основними операційними дочірніми компаніями та активами VEON.

Довідка про VEON

VEON — оператор цифрових комунікацій, зі штаб-квартирою в Дубайському міжнародному фінансовому центрі, що котується на біржі Nasdaq, і надає конвергентне підключення та цифрові послуги майже 160 мільйонам клієнтів. Працюючи в шести країнах, де проживає понад 7% населення світу, VEON змінює життя за допомогою технологічних послуг, які розширюють можливості людей і стимулюють економічне зростання. Для отримання додаткової інформації відвідайте: www.veon.com

Довідка про Cohen Circle

Cohen Circle - це спеціалізована компанія з придбання активів, що фінансується Cohen Circle, LLC і створена з метою здійснення злиття, обміну капіталом, придбання активів, купівлі акцій, реорганізації або подібного об’єднання бізнесу з одним або кількома компаніями, що працюють у сфері технологій та/або фінансових послуг. Cohen Circle котирується на NASDAQ під знаком «CCIRU».

Ця публікація не є пропозицією або запрошенням до участі в об’єднанні

Цей пресреліз не є запрошенням на отримання повноважень, згоди або дозволу щодо будь-яких цінних паперів або щодо запропонованого Об’єднання бізнесу. Цей пресреліз не є пропозицією продажу або запрошенням до пропозиції купівлі будь-яких цінних паперів, а також не передбачає продаж цінних паперів у будь-яких державах або юрисдикціях, в яких така пропозиція, запрошення або продаж є незаконними до реєстрації або кваліфікації згідно із законодавством про цінні папери будь-якої такої юрисдикції. Пропозиція цінних паперів може здійснюватися лише за допомогою проспекту емісії, що відповідає вимогам Розділу 10 Закону США про цінні папери від 1933 року, зі змінами та доповненнями.

Прогнозні заяви

Цей пресреліз містить «прогнозні заяви», як визначено у розділі 27А Закону США про цінні папери від 1933 року, зі змінами та доповненнями, та розділі 21Е Закону США про біржі цінних паперів від 1934 року, зі змінами та доповненнями. Всі заяви, що містяться в цьому пресрелізі, які не стосуються історичних фактів, слід розглядати як заяви про прогнози, включаючи, не обмежуючись, заявами, що стосуються, серед іншого, запропонованих транзакцій, в тому числі, укладення та строки укладення остаточної угоди у зв’язку з Об’єднанням бізнесу та Реорганізацією, а також очікувані строки завершення запропонованих транзакцій, очікування того, що «Київстар» стане одним із перших суто українських об’єктів інвестування на фондовій біржі США, очікуваний вплив запропонованого Об’єднання бізнесу, включаючи інтерес інвесторів до «Київстар» та України, очікуваний результат процесу отримання згоди та майбутню структуру Групи. Ці заяви ґрунтуються на поточних очікуваннях менеджменту. Ці заяви не є ні обіцянками, ні гарантіями, але включають в себе відомі та невідомі ризики, невизначеності та інші важливі фактори, які можуть призвести до того, що фактичні результати, показники або досягнення VEON або спеціалізованої компанії з придбання активів будуть суттєво відрізнятися від будь-яких майбутніх результатів, показників або досягнень, що виражені або маються на увазі в прогнозних заявах у цьому пресрелізі, включаючи, але не обмежуючись, настанням будь-якої події, зміни або інших обставин, які можуть призвести до припинення Об’єднання бізнесу (у тому числі, до укладення будь-якої остаточної угоди у зв’язку з Об’єднанням бізнесу), результат будь-якого судового розгляду, який може бути розпочато проти компанії VEON Ltd, будь-якої з її дочірніх компаній або інших осіб після оголошення про Об’єднання бізнесу; неможливість завершити Об’єднання бізнесу через нездатність отримати необхідні схвалення ради директорів та акціонерів або виконати інші умови закриття; зміни в запропонованій структурі Об’єднання бізнесу або запланована реорганізація, які можуть бути необхідними або доцільними в результаті застосованих законів або нормативних актів; здатність відповідати стандартам розміщення на фондовій біржі після укладення остаточної угоди про Об’єднання бізнесу або завершення Об’єднання бізнесу; ризик того, що Об’єднання бізнесу порушить поточні плани та діяльність VEON Ltd. в результаті оголошення та завершення Об’єднання бізнесу; здатність визнати очікувані вигоди від Об’єднання бізнесу, на які можуть вплинути, серед іншого, конкуренція, здатність об’єднаної компанії розвиватися, утримувати своє керівництво та ключових співробітників; витрати, пов’язані з Об’єднанням бізнесу; зміни у чинному законодавстві та нормативно-правових актах; а також інші ризики та невизначеності, які, як очікується, будуть викладені в наступних документах, у разі укладення остаточної угоди щодо Об’єднання, включаючи заяву про довіреність та/або проспект емісії щодо Об’єднання, які, як очікується, будуть подані Cohen Circle та/або новоствореною холдинговою компанією «Київстар» у разі укладення остаточної угоди щодо Об’єднання бізнесу. Прогнозні заяви за своєю суттю є предметом ризиків та невизначеностей, багато з яких VEON не може передбачити з точністю, а деякі з них, VEON може навіть не передбачити. Прогнозні заяви, що містяться в цьому релізі, актуальні лише на дату цього релізу. VEON не зобов’язується публічно оновлювати, за винятком випадків, передбачених федеральним законодавством США про цінні папери, будь-які прогнозні заяви для відображення подій або обставин після зазначених дат або для відображення настання непередбачуваних подій.

Немає жодних гарантій того, що сторони успішно проведуть переговори та укладуть остаточну угоду щодо Об’єднання бізнесу, або що Об’єднання бізнесу буде завершено на умовах або в строки, які наразі розглядаються, або взагалі відбудеться. Об’єднання бізнесу підлягає підписанню остаточної угоди, затвердженню радами директорів VEON та Cohen Circle, затвердженню акціонерами Cohen Circle, отриманню дозволів від регуляторних органів та інших загальноприйнятих умов для закриття угоди.