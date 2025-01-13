Київські кардіохірурги провели першу в Україні ретрансплантацію серця. Це третє серце для пацієнта.

Про це повідомили в Інституті серця Міністерства охорони здоров’я України.

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Унікальна операція: у Києві вперше провели ретрансплантацію серця

30-річному Петру провели унікальну операцію з ретрансплантації серця.

Це його третє серце, перша трансплантація була проведена у 2018 році у Мінську, але з часом серце почало відмовляти.

Операцію успішно провела команда лікарів Інституту серця, зокрема Борис Тодуров, Максим Таранов, Антон Шпачук, Софія Чайковська, Олександр Ревенко, Микола Мельник, Shabanov David, Степан Маруняк. Трансплант-координатором була Анна Мельник.

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В інституті подякували родині донора, за те, що ще одна людина отримала шанс на повноцінне життя.

Перша у світі операція на серці дитини відразу після народження

У листопаді українські лікарі провели унікальну операцію на серці новонародженого з важкими вадами. 

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