Київські кардіохірурги провели першу в Україні ретрансплантацію серця. Це третє серце для пацієнта.
Про це повідомили в Інституті серця Міністерства охорони здоров’я України.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Унікальна операція: у Києві вперше провели ретрансплантацію серця
30-річному Петру провели унікальну операцію з ретрансплантації серця.
Це його третє серце, перша трансплантація була проведена у 2018 році у Мінську, але з часом серце почало відмовляти.
Операцію успішно провела команда лікарів Інституту серця, зокрема Борис Тодуров, Максим Таранов, Антон Шпачук, Софія Чайковська, Олександр Ревенко, Микола Мельник, Shabanov David, Степан Маруняк. Трансплант-координатором була Анна Мельник.
В інституті подякували родині донора, за те, що ще одна людина отримала шанс на повноцінне життя.
Перша у світі операція на серці дитини відразу після народження
У листопаді українські лікарі провели унікальну операцію на серці новонародженого з важкими вадами.
Куди піти в Києві цими вихідними: афіша подій на 10-12 січня 2025 року
Вони прооперували дитину одразу після кесаревого розтину, створивши в операційній спеціальні умови, що імітують середовище материнської утроби.